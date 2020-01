Starši malega Krisa so objavili posnetek "čebljanja" dveletnika, medtem ko čaka na odvzem krvi. Ob tem so zapisali, da so izvidi ta teden malo slabši, a da verjamejo, da bodo kmalu znova boljši.

"Tako čebljam, ko čakam v laboratoriju na odvzem krvi. Izvidi so malo slabši ta teden, ampak verjamem, da bodo kmalu boljši,"so starši Krisa zapisali ob posnetku, ki so ga objavili na Facebooku. Mali Kris, ki je lansko leto v veliki dobrodelni akciji združil vso Slovenijo, je sicer pred nekaj dnevi praznoval svoj drugi rojstni dan. Dveletnik je s starši še vedno v Los Angelesu, kjer je novembra lani prejel revolucionarno zdravilo Zolgensma. Njegovo zdravljenje dobro napreduje, Slovenijo so razveselile že novice, da se že igra in sedi brez opornice, v začetku letošnjega leta pa je že imel prvo uro fizioterapije. Spomnimo, da se je Kris rodil s spinalno mišično atrofijo, redko dedno mišično-žilno boleznijo, zaradi katere počasi izgublja mišično moč, brez zdravila pa bi mišice nekega dne odmrle. Zolgensma je revolucionarno zdravilo farmacevtskega podjetja Novartis, ki ga je maja lani odobrila ameriška Agencija za hrano in zdravila (FDA). Evropska unija mora zdravilo še odobriti, zato v Sloveniji ne bi bilo pravočasno na voljo za malčka.