Slovenija

Iz lipovega lesa do izvirnih motivov: unikatne jaslice na Vogrskem

Vogrsko, 24. 12. 2025 10.55 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk Ne.M.
Razstava jaslic

V Zadružnem domu na Vogrskem bo od božičnega večera dalje na ogled razstava lesenih jaslic. Bojan Ožbot iz Volčje Drage se jaslicam začne posvečati že oktobra. Do praznikov večino časa preživlja v delavnici, kjer z izjemno natančnostjo izdeluje lesene figure. Vsako leto jaslicam doda nove like.

V slehernih jaslicah ne smejo manjkati ovčke. Izdelovalec unikatnih lesenih jaslic Bojan Ožbot eno ovčko iz lipovega lesa izdeluje dobre štiri ure: "Izrežem si en kvadrat, vanj narišem ovčko, potem jo lepo obžagam in začnem obdelovati."

Večje figure mu vzamejo še nekaj ur več. Posebej je namreč pozoren na detajle in obraz, tako da je v domači delavnici vselej polno zaposlen. Včasih tudi deset ur, pravi: "Dopoldne in tudi popoldne sem do šeste ali sedme ure. Zelo rad sem tukaj. Mislim, da me to delo poživlja." 

Osrečuje ga ustvarjanje

Po prvem šesturnem tečaju rezbarjenja se je vsega naučil sam. Ustvarjanje tako z lesom kot tudi s kamnom ga osrečuje, izvirnih idej mu nikoli ne zmanjka. "Vedno te vleče, da bi naredil nekaj, kar ni naredil še nihče. Nekaj novega, kar ni bilo še videno. To je navdih," pove.

Še največjo skrb mu povzroča, kam vse shraniti, saj se od svojih unikatnih izdelkov – številni so prava paša za oči – le stežka loči. Z veseljem pa jih postavi na ogled. Njegove unikatne jaslice na Vogrskem so že pripravljene, 200 figuram je dodal nove.

Razstava jaslic poteka v sodelovanju s krajevno skupnostjo in Kulturnim turističnim društvom Vogrsko na ogled v Zadružnem domu na Vogrskem. Za obiskovalce se odpre na božični večer ob 17. uri, od takrat pa je na ogled vsak večer med 17. in 21. uro do 28. decembra.

lesene jaslice božič vogrsko

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teleport
24. 12. 2025 13.27
Mojster💪
Odgovori
0 0
