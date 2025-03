Izvor onesnaženja pitne vode na območju Logatca še ni znan

Po obvestilu o onesnaženju pitne vode na območju Logatca v petek so policisti opravili ogled kraja ter začeli z zbiranjem obvestil za ugotovitev izvora onesnaženja, ki pa do sedaj še ni bil ugotovljen.

V sodelovanju z upravljavcem vodovodnega omrežja in ustreznimi službami so odvzeli vzorce in jih poslali v analizo ter izvedli prve ukrepe za sanacijo omrežja.

"Do sedaj nismo prejeli podatka, da bi zaradi uporabe onesnažene vode nastale posledice za zdravje uporabnikov. Intenzivna preiskava še poteka in policisti zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode," so še sporočili ljubljanski policisti, ki bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.