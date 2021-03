Največ slovenske plastike gre v Malezijo

"V lanskem letu je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 3759 izvoznih carinskih deklaracij za odpadke, od tega za slovenska podjetja 3122 deklaracij, 637 deklaracij pa je bilo sprejetih za podjetja iz drugih držav članic EU, večinoma iz Italije. V slabih 90 odstotkih prejetih izvoznih deklaracij se je izvažala odpadna plastika, odpadni papir in karton ter odpadne kovine in nekovine," so o izvozu odpadkov zapisali na inšpektoratu.

Inšpektorat RS za okolje in prostor je opravil analizo uvoza in izvoza odpadkov iz tretjih držav v letu 2020.

V skoraj 69 odstotkih deklaracij sta bili namembni državi Bosna in Hercegovina ter Srbija, predvsem za odpadno plastiko, gorivo, pripravljeno iz odpadkov (RDF), ter odpadne kovine in nekovine.

Največjo porast so zaznali pri izvozu odpadne plastike in RDF, odpadnih kovin in odpadnega papirja.

V letu 2020 je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 2874 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike v tretje države, še ugotavlja inšpektorat: "Po številu deklaracij je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino (vključno z RDF), po količini pa za Malezijo. Iz podatkov je razvidno, da so bile v lanskem letu sprejete izvozne deklaracije za azijske države, kot so Malezija, Hong Kong, Indonezija, Indija, Tajska in Vietnam, kot končna destinacija pa se v 196 primerih (121 primerov v letu 2019) pojavlja Turčija."

V primerjavi z letom 2019 se je povečala tudi količina izvožene odpadne plastike, in sicer za 30 odstotkov. "To lahko pripišemo tudi spremembam Baselske konvencije in pošiljanja odpadne plastike po 1. januarju 2021, ko so se spremenila pravila za čezmejno pošiljanje," so zapisali v analizi.