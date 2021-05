Izvršilni odbor DeSUS naj bi v petek odločal tudi o predlogu za izključitev poslancev

Če bi poslance DeSUS izključili iz stranke, po Hršakovem mnenju DeSUS ne bi bila več parlamentarna stranka. "Bil bi unikum v svetu, da bi si stranka želela, da iz parlamentarne postane neparlamentarna stranka," je dejal. Verjame, da do tega ne bo prišlo in bo prevladal razum.

Hršak pa je napovedal, da poslanci DeSUS v primeru izključitve iz stranke ne bodo zapustili poslanske skupine. "Tega veselja jim ne bomo dali," je zatrdil. Spomnil je, da so v preteklosti v turbulentnih časih stranke že razmišljali o ustanovitvi nove poslanske skupine oz. skupine nepovezanih poslancev, a so se odločili, da to ni pravilna pot in morajo ostati v poslanski skupini DeSUS.

Za zdaj te točke po zadnjih uradnih informacijah še ni na dnevnem redu petkovih sej organov stranke, a lahko pride do razširitve dnevnega reda. Glavna tema so sicer priprave na junijski kongres.

"Kdor to predlaga, ne pozna parlamentarne demokracije"

Da bodo do konca mandata ostali v poslanski skupini DeSUS, je v izjavi v DZ napovedal tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša. Kot je dejal, ne pozna primera v parlamentarni demokraciji v Evropi, da bi se stranka odpovedala svojim poslancem. "Kdor to predlaga, ne pozna parlamentarne demokracije," je prepričan.

Pojasnil je sicer, da naj bi na stranko prišlo nekaj predlogov pokrajinskih odborov za izključitev poslancev DeSUS iz stranke. A napoveduje zahtevo, da se ugotovi, ali so organi pokrajinskih odborov uradno to sprejeli ali ne.

"Ne morem pa razumeti predvsem tistih posameznikov, ki želijo kandidirati za najodgovornejšo funkcijo v stranki, da bi radi imeli zunajparlamentarno stranko," je dejal Jurša. Je pa po njegovem mnenju nujno potreben dialog med vodstvom stranke in poslansko skupino, na podlagi tega pa lahko skupno oblikujejo politiko stranke in poslanske skupine. Upa, da bo na kongresu za predsednika stranke izvoljena oseba, ki v svojem predlogu nima izključitve poslancev in se bodo potem lahko pogovarjali. Kateri kandidat ima to v svojem programu, ni razkril.

Hršak je dejal, da javno ne bo podprl nobenega kandidata.

Na očitke nekaterih, da poslanci DeSUS kljub izstopu stranke iz koalicije podpirajo vladoJaneza Janše, pa je Jurša odgovoril, da je poslanec izvoljen od ljudstva, ki mu tudi odgovarja. Glede kritik iz stranke na račun poslancev pa je ugotavljal, da tako razmišljajo nekateri, "ki so prišli po odličnem rezultatu stranke leta 2014 v DeSUS, to so mladi upokojeni policisti". "Ti želijo stranki slabo. Ne gradijo, ampak stranko podirajo," je prepričan.

"DeSUS je razumna opozicija, ki podpira dobre predloge katere koli strani," pa je o očitkih na račun dela poslancev dejal Hršak.

Poslanci DeSUS so sicer v parlamentarni postopek vložili predlog za odpravo varčevalnih ukrepov na področju pokojnin. Jurša je zatrdil, da to nima povezave s petkovim morebitnim odločanjem o izključitvi poslancev iz stranke.