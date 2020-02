Izvršilni odbor NSi Toninu podelil poln mandat za nadaljnja pogajanja

Izvršilni odbor NSi je predsedniku stranke Mateju Toninu in pogajalski ekipi za morebitno oblikovanje nove vlade s SDS, SMC in DeSUS soglasno podelil poln mandat, da se naprej pogaja o vsebinskih in kadrovskih zadevah, so potrdili v NSi. Več niso želeli razkriti.

Na seji izvršilnega odbora NSi je sicer sodelovala tudi nekdanja predsednica NSi in sedanja evropska poslanka Ljudmila Novak, ki še nedavno ni skrivala kritik na račun prvaka SDS Janeza Janše. Podrobnosti pogajalskih izhodišč v NSi ne razkrivajo. Po neuradnih informacijah pa naj bi se sicer - tudi glede na strankin program - pričakovano nanašale predvsem na ureditev področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Pri slednjem bi sredstva za ureditev razmer lahko dobili z rebalansom proračuna, o čemer naj bi se neuradno s potencialnimi partnericami še pogajali. Izvršilni odbor NSi Toninu dal poln mandat za nadaljnja pogajanja za novo vlado. FOTO: Bobo Po odpovedi sestanka med Janšo, Počivalškom, Toninom in Pivčevo se je oglasil predsednik vlade v odstopu Šarec, ki je SMC opozoril, da zaradi pogajanj z SDS izgubljajo potrpljenje v LMŠ, ter kot ključni pogoj postavil, da v primeru skupnega nastopa na volitvah za oboje odpade tudi povolilna desna koalicija. Šarčevo izključevanje celotne desnice pa je že malce na meji dostojnosti v politiki. Bolj pa naj bi se stvari zatikale pri zahtevi za uveljavitev odločb ustavnega sodišča, ki so neuveljavljene že vrsto let. SDS se je s potencialnimi partnericami prvič sestala v petek. V torek so sporočili, da pogovori in usklajevanje vsebinskih prioritet v drugem krogu potekajo vse od petka in se bodo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. "Šele v primeru zadostne uskladitve prioritet in jasnosti glede realne glasovalne moči vsake od partneric ter večinskega seštevka bo stekel morebitni tretji krog pogovorov z namenom uskladitve odgovornosti v novi vladi," je še pojasnila SDS. Potencialne partnerice so pričakovano skrivnostne glede pogajanj za oblikovanje morebitne nove vlade. Sredinske tipajo teren v svojih strankah. Najbolj pestro je, kot kaže, v SMC, ki se sooča tudi z odhodi ali grožnjami z odhodi nekaterih vidnih članov.