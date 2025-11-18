Svetli način
Slovenija

Izvršitev zaporne kazni nekdanjemu županu Gornjih Petrovcev odložena

Gornji Petrovci, 18. 11. 2025 11.21 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Vrhovno sodišče v Mariboru je odložilo izvršitev pravnomočne zaporne kazni, izrečene nekdanjemu županu Gornjih Petrovcev Francu Šlihthuberju. V postopku zahteve za varstvo zakonitosti je namreč vrhovno sodišče ugodilo predlogu obsojenega za odložitev izvršitve pravnomočne sodbe, so pojasnili na mariborskem višjem sodišču.

Kot so še zapisali v pojasnilu, je Okrožno sodišče v Murski Soboti 4. septembra zavrnilo predlog Franca Šlihthuberja, naj se mu 14-mesečna zaporna kazen nadomesti z delom v splošno korist oziroma z "vikend" zaporom, obsojeni pa se je na ta sklep pritožil.

Pritožba je bila 16. oktobra predložena Višjemu sodišču v Mariboru, ki pa je še ni obravnavalo, ker je vrhovno sodišče 15. oktobra odložilo izvršitev pravnomočne sodbe murskosoboškega sodišča, potrjene na višjem sodišču. Odločitev je vrhovno sodišče sprejelo v okviru postopka zahteve za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil obsojeni.

Franc Šlihthuber
Franc Šlihthuber FOTO: NSi

Na mariborskem višjem sodišču so ob tem poudarili, da je mogoče "pričakovati, da bo Vrhovno sodišče RS o zahtevi za varstvo zakonitosti odločilo v razumnem roku".

Šlihthuber je bil decembra lani obsojen na 14-mesečno zaporno kazen za kaznivo dejanje dajanja prednosti upnikom, ker je prednostno, po lastnem izboru, poplačeval upnike podjetja Pindža in s tem druge oškodoval.

Ker je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, bi mu moral v skladu z zakonodajo prenehati županski mandat. Postopek prenehanja mandata pa se je zavlekel, med drugim zato, ker občinski svet dalj časa o tem ni odločal, čeprav je Okrožno sodišče v Murski Soboti občino in svetnike o pravnomočnosti sodbe uradno obvestilo sredi septembra.

Občinski svet je nato ugotovitveni sklep o prenehanju mandata sprejel 10. oktobra.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pred dnevi sporočila, da je zaključila postopek predhodnega preizkusa v zvezi z (ne)prenehanjem županskega mandata Šlihthuberja. Postopek je bil sprožen septembra, ko je KPK prejela vprašanje, zakaj občinski svet županu ni prenehal mandata.

Ker je občinski svet 10. oktobra sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju županskega mandata, je KPK presodila, da ni bilo kršitve določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato je postopek zaključila. KPK tudi ni zaznala nezakonitih vplivov na delovanje svetnikov.

Franc Šlihthuber župan zapor gornji petrovci
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
18. 11. 2025 12.19
+3
če je iz Svobode je nedolžen, če je iz SDS pa obsojen
ODGOVORI
3 0
ŠeVednoPlešem
18. 11. 2025 12.06
+3
Šutarjev zakon za tega župana ne velja .... on je kradel "pošteno in upravičeno"
ODGOVORI
4 1
Vakalunga
18. 11. 2025 12.04
+5
Problem je, da večje BARABE ( PRAVOSODJE ) sodijo manjšim barabam..
ODGOVORI
5 0
iziizi
18. 11. 2025 11.37
+1
Nic ni za sebe naredil ampak vse za občino in ljudi a je kdo zaprt od sodne palače in darsa darsa darsa.....
ODGOVORI
3 2
Abica
18. 11. 2025 12.07
+0
Ja, ampak je oškodoval upnike.
ODGOVORI
2 2
štrekeljc
18. 11. 2025 12.31
Ga zagovarjaš zato, ker je to VAŠA baraba?
ODGOVORI
0 0
