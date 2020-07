Izvršni odbor DeSUS izrekel polno podporo Pivčevi

Seja izvršnega odbora je sledila po nemirih v minulih tednih, ko so o zadovoljstvu z vodenjem stranke odločali skoraj vsi pokrajinski odbori. Nekateri so Pivčevi izrekli podporo, nekateri pa so ji izrekli nezaupnico. Večurno razpravo o vsebinskih vprašanjih, ki se je zavlekla pozno v noč, je Pivčeva v izjavah za medije že med sejo ocenila kot konstruktivno in kot dobro popotnico za naprej. Po njenih besedah so veliko pozornosti namenili vprašanjem dolgotrajne oskrbe in demografije. Oblikovali so tudi nova delovna telesa, ki se bodo ukvarjala z vsebinami, ki prihodnjem obdobju prihajajo na koalicijsko mizo.

Glede kritik, ki so prihajale iz vrst članstva, je Ujčič dejal, da so nezadovoljni le maloštevilni. Izvršni odbor je po njegovih besedah tudi ocenil, da so nekatera medijska poročanja povzročila dodaten nemir med člani, saj niso vedeli, kaj je res. Spomnil je, da je Pivčeva obiskala vse odbore in v veliki večini ni bilo takšnega nasprotovanja, kot je bilo opisano. Na vprašanje, ali so torej krivi mediji, pa je odgovoril, da je "stanje pač tako, da so mediji dobivali informacije, ki so bile lahko napačne ali izkrivljene".

Člani izvršnega odbora so govorili tudi o pozivu severnoprimorskega odbora, naj "vodstvo stranke zoper tiste člane, ki skušajo na podlagi plasiranja lažnih in neresničnih informacij v medije diskreditirati tako delo kakor tudi samo predsednico stranke, ukrepa s sprožitvijo v statutu stranke predpisanih postopkov". Po besedah Ujčiča bo to obravnavala statutarna komisija, ki bo pregledala dogajanje v zadnjih mesecih in preverila, ali so člani kršili določila statuta.