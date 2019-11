Izvršni odbor DeSUS prižgal zeleno luč za kandidaturi Pivčeve in Stražišarja

Kadrovska komisija DeSUS je ugotovila, da tako Pivčeva kot Stražišar sicer izpolnjujeta formalne pogoje, a hkrati opozorila, da ima do obeh kandidatur vsebinske zadržke. Zato je predlagala, da se oba kandidata predstavita na naslednji seji izvršnega odbora.

Tako so se danes članom izvršnega odbora predstavili vsi trije kandidati. Odbor je kandidatne liste tudi potrdil, končno odločitev pa bo sprejel svet stranke.

Pivčeva: S sejo smo presegli konfliktne situacije

Pivčeva je po predstavitvi v izjavi medijem povedala, da je ta potekala korektno in nepristransko, kandidati pa so vsak zase predstavili svoje poglede in programske osnove. Z današnjo sejo so po njenih besedah v stranki presegli konfliktne situacije. Ministrica sicer obžaluje, da je do njih sploh prišlo, saj to ni dobro za podobo stranke v javnosti.