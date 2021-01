Izvršni odbor DeSUS svetu stranke predlaga, da se pridružijo KUL

Izvršni odbor DeSUS svetu stranke predlaga, da DeSUS postane formalni član Koalicije ustavnega loka, v katero so že vključene LMŠ, SD, Levica in SAB. Predlaga še, da priporočajo poslanski skupini DeSUS, da podpre konstruktivno nezaupnico, je v izjavi novinarjem povedal prvak DeSUS in kandidat za novega predsednika vlade Karl Erjavec.

Bodo Desusovi poslanci podprli nezaupnico? Dopisna seja sveta stranke bo sklicana danes, takoj po seji izvršnega odbora, je pojasnil Erjavec. Pričakuje, da bo glasovanje končano v torek zvečer. Državni zbor naj bi sicer o konstruktivni nezaupnici, ki jo je v petek vložilo 42 poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB ter trije poslanci DeSUS-a, odločal na izredni seji, ki bo predvidoma v sredo. Načrtovano glasovanje je sicer pod vprašaj postavila okužba direktorja Sove Janeza Stuška, s katerim je bilo več poslancev v stiku na seji Knovsa konec preteklega tedna. Predsednik DZ Igor Zorčič je sicer danes dejal, da verjame, da bo glasovanje kljub temu potekalo v sredo. Iz poslanske skupine SD pa so medtem sporočili, da je bil na testiranju na covid-19 pozitiven tudi vodja poslanske skupine Matjaž Han. Zorčič verjame, da glasovanje v sredo bo, okužen tudi Han Spomnimo, da se pod predlog nezaupnice vladi Janeza Janše, ki jo je DeSUS decembra zapustila, ni podpisal eden od Desusovih poslancev Branko Simonovič, kljub temu, da je Erjavec pred tem zatrjeval, da bodo vsi njegovi poslanci prispevali svoje podpise. Vložili nezaupnico z 42 podpisi, prvopodpisani Golubović Erjavec je izvršni odbor podrobno seznanil z dogajanjem v zadnjem tednu. Kot je spomnil v današnji izjavi, je minuli torek in petek dolgo sestankoval s poslanci DeSUS.