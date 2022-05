Izvršni odbor LMŠ kljub rezultatu na volitvah s podporo Šarcu

Izvršni odbor LMŠ je v ponedeljek, potem ko je opravil razpravo o volilni kampanji in doseženem volilnem rezultatu na volitvah v DZ, soglasno podprl predsednika stranke Marjana Šarca. LMŠ je sicer tokrat dosegla precej skromnejši rezultat na volitvah. Medtem ko je pred štirimi leti pristala na drugem mestu, je tokrat s 3,73-odstotno podporo volivcev ostala tik pred vrati parlamenta.

icon-expand Štab LMŠ FOTO: Luka Kotnik

LMŠ je leta 2018, ko se je na volitve v DZ podala prvič, podprlo 12,6 odstotka volivcev, kar ji je v DZ prineslo 13 poslanskih sedežev. Predsedniku stranke Marjanu Šarcu pa je takrat kot predsedniku drugouvrščene stranke po koalicijskih pogajanjih uspelo sestaviti prvo manjšinsko vlado v Sloveniji. Kljub rezultatu na tokratnih volitvah, ki jim ni prinesel vstopa v parlament, Šarec še uživa podporo članstva, je v izjavi za STA zatrdil vodja poslancev LMŠ Brane Golubović. Kot je dodal, je sicer dogajanje znotraj stranke živahno, a je slednje po njegovih besedah običajno za dogajanje v liberalni stranki. V ponedeljek je sicer analizo volilnih rezultatov opravil že izvršni odbor stranke, po Golubovićevih besedah pa se bodo sestali tudi kandidati in kandidatke, ki so kandidirali na listi stranke. Golubović pa se je v današnji izjavi za medije odzval tudi na napovedi, da bo najverjetnejši kandidat za mandatarja, predsednik stranke Gibanje Svoboda, Robert Golob pri oblikovanju nove vlade sodeloval tudi z LMŠ. Kot je zatrdil, uradni pogovori med strankama na to temo še niso stekli. "V tem trenutku želimo v LMŠ do konca odgovorno odpeljati mandat in to je to," poudarja.

Po njegovih besedah je sedaj prioriteta, da Slovenija v najhitrejšem možnem času dobi vlado, ki bo gledala preko enega mandata in se bo znala soočiti z izzivi, ki so pred njo. To je, kot je zatrdil, pomembno tudi za LMŠ, do morebitnega povezovanja, sodelovanja oz. združevanja pa bo prišlo v naslednji fazi. Glede sodelovanja strank, ki so ostale zunaj parlamenta, je Golob sicer danes po prvih uradnih koalicijskih pogajanjih dejal, da bodo te v kvoti Gibanja Svoboda, z njimi se bodo na začetku pogovarjali sami. Dejal je, da uradni pogovori o tem še niso stekli. Tega, ali bosta v vladi tudi predsednica SAB Alenka Bratušek in Šarec, Golob ni želel komentirati. Golubović pa je dejal le, da ko in če bo stranka dobila povabilo, da predlaga kakšnega ministrskega kandidata, se bodo o tem tudi pogovorili.