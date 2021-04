SMC o odhodu Počivalška med poslance: vodstvo bo pretehtalo različne argumente

Izvršni odbor SMC je po neuspešnem poskusu koalicije za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča razpravljal o možnih scenarijih. Ena od možnosti je vrnitev prvaka SMC Zdravka Počivalška v DZ, čeprav si ga poslanci SMC bolj želijo na mestu gospodarskega ministra. Kot so sporočili iz SMC, so se pogovarjali o tej možnosti, a to odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba pretehtati.

Kot so sporočili iz SMC, je izvršni odbor stranke razpravljal o trenutni politični situaciji in ohranjanju politične stabilnosti za zajezitev epidemije in uspešno gospodarsko okrevanje: "Glede tega so se članice in člani pogovarjali tudi o možnosti, da bi se predsednik Zdravko Počivalšek vrnil med poslance, kar sicer odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba pred tem dobro preučiti in pretehtati".

icon-expand Se bo vrnil med poslance? FOTO: Miro Majcen

Kot so poudarili, je pomembno namreč upoštevati tudi pozive predstavnikov gospodarstva, ki si želijo nadaljevati sodelovanje z Zdravkom Počivalškom kot ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vodstvo stranke bo zato pred dokončno odločitvijo v prihodnjih dneh pretehtalo različne argumente in vsa odprta vprašanja v zvezi s tem, so sklenili. Spomnimo V državnem zboru namreč zaenkrat nobena stran nima 46 glasov. A se to lahko hitro spremeni s še enim manevrom. Zdravko Počivalšek bi lahko zapustil mesto ministra v vladi in se vrnil v poslanske klopi, s tem bi Gregor Židan, ki je bil njegova zamenjava in je zdaj član SD, izpadel iz državnega zbora in koalicija bi tako dobila prepotreben glas. Večine seveda kljub temu manevru ne bi zagotavljale le koalicijske stranke, te imajo 38, s Počivalškom 39 glasov, še kako pa so potrebni glasovi poslancev SNS in Desusa. Predlog koalicije za Zorčičevo razrešitev, ki je skupaj s poslancema Janjo Sluga inBranislavom Rajićem zapustil SMC, je v torek ob obstrukciji večjega dela opozicije na tajnem glasovanju podprlo 45 poslancev. Za razrešitev bi bilo potrebnih 46 glasov.

icon-expand Zdravko Počivalšek FOTO: Miro Majcen

Če bo ostal predsednik DZ, bo to gotovo spremenilo dinamiko med DZ in vlado, je v sredo ocenil vodja poslancev SMC Gregor Perič. "Na predvečer lockdowna sta gospodarstvo in Slovenija v ranljivem položaju. Ta negotova situacija terja premišljene poteze," pa je Počivalšek sporočil včeraj. Napovedal je, da bodo na izvršnem odboru razpravljali o možnih scenarijih in odločili, kako naprej."Ravnal bom odgovorno in državotvorno, kot v SMC vedno počnemo," je dodal. Vodja poslancev SDSDanijel Krivec je v torek že napovedal vnovičen poskus Zorčičeve razrešitve. Zdaj preigravajo scenarije, kako pridobiti ustrezno večino v DZ. Ena od možnosti je po Peričevih besedah Počivalškova vrnitev z ministrstva za gospodarstvo v DZ, a sam tega trenutno ne bi naredil. Kot je pojasnil, poslanci SMC menijo, da na položaju gospodarskega ministra Počivalšek najbolje opravlja svoje poslanstvo. Na vprašanje, ali bi bila morebitna Počivalškova vrnitev v DZ pogojevana z zahtevo, da postane predsednik DZ, pa je odgovoril, da so številne možnosti odprte, a ne bi rad ugibal, saj bo to rezultat pogovorov. Pogovori o drugih možnostih potekajo, vsi še niso bili opravljeni. Vladne stranke, ki štejejo 38 poslancev, lahko sicer s pomočjo DeSUS in SNS ter poslancev narodnih skupnosti pod streho uspešno spravijo večino svojih zakonodajnih predlogov.