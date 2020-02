Izvršni odbor SMC še ni sprejel odločitve, ali v vlado ali na volitve

Člani izvršnega odbora SMC so razpravljali o aktualni politični situaciji in o tem, ali je možno vzpostaviti stabilno vlado, ki bo temeljila na programu. O morebitnih kadrovskih razrezih v novi vladi, o kateri se pogovarjajo s SDS, NSi in DeSUS, pa po besedah predsednika stranke Zdravka Počivalška še ni bilo govora.

Ob robu izvršnega odbora stranke SMC je predsednik Zdravko Počivalšek izpostavil tudi vsebine, o katerih se je po njegovem mnenju treba najprej dogovoriti, in sicer starostno oskrbo, stanovanja, javno zdravstvo, čakalne dobe, omenil pa je tudi zmanjšanje birokratskih ovir v gospodarstvu. Dodal je, da se še vedno pogovarjajo o obeh ponudbah, ali v vlado z Janezom Janšo ali na predčasne volitev z Marjanom Šarcem,več pa naj bi bilo jasno po sredinem svetu stranke. Kot je poročal novinar oddaje Svet Miha Orešnik,pa Počivalšek še vedno zagotavlja, da so v stranki enotni. Minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle, Simon Zajc pa je v izjavi za medije dejal, da se bo, če bo treba, o morebitnem vstopu stranke v novo vlado ali o predčasnih volitvah izrekel na sredinem svetu stranke.