Izvršni odbor SMC še ni sprejel odločitve, SAB v Janševo vlado ne gre

Danes se je sestal izvršni odbor SMC, ki je eden ključnih akterjev glede političnega dogajanja v prihodnjih besecih. V kolikor zavrnejo možnost sodelovanja v vladi Janeza Janša, bomo skoraj zanesljivo šli na predčasne volitve. Kot je po seji povedal presednik SMC Zdravko Počivalšek so razpravljali o aktualni politični situaciji in o tem, ali je možno vzpostaviti stabilno vlado, ki bo temeljila na programu. O morebitnih kadrovskih razrezih v novi vladi, o kateri se pogovarjajo s SDS, NSi in DeSUS, pa naj še ne bi govorili.

Ob robu izvršnega odbora stranke SMC je Počivalšek na vprašanje, o čem so razpravljali, odgovoril, da so še enkrat predebatirali aktualno situacijo. Pri tem je izpostavil vsebine, o katerih se je po njegovem mnenju treba najprej dogovoriti, in sicer starostno oskrbo, stanovanja, javno zdravstvo, čakalne dobe, omenil pa je tudi zmanjšanje birokratskih ovir v gospodarstvu.

Počivalšek je še dodal, da se še vedno pogovarjajo o obeh ponudbah, ali v vlado z Janšo ali na predčasne volitve z Marjanom Šarcem, več pa naj bi bilo jasno po sredinem svetu stranke. Kot je poročal novinar oddaje Svet Miha Orešnik, pa Počivalšek še vedno zagotavlja, da so v stranki enotni.

"O kadrovskih razrezih danes nismo govorili. Ko bomo vse te vsebinske točke dorekli, pa verjamem, da bo lahko prišlo tudi do naslednjih korakov," je povedal. Na vprašanje, ali že imajo informacijo o tem, koliko njihovih poslancev podpira oblikovanje nove vlade, je odgovoril, da je SMC še vedno enotna stranka in da verjame, da bo poslanska skupina ostala enotna skozi ves proces, bodisi pri formiranju nove, stabilne vlade bodisi v primeru volitev.

Minister za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle, Simon Zajc pa je po seji izvršnega odbora dejal, da se danes o (ne)enotnosti poslanske skupine niso pogovarjali. Na vprašanje, ali sam bolj podpira vstop stranke v novo vlado ali predčasne volitve, pa je dejal, da se bo o tem, če bo treba, izjasnil na prihajajočem svetu stranke, "do takrat pa bomo še počakali, kaj bo sploh na mizi". Svet stranke bo sicer potekal v sredo, kjer se bodo po Počivalškovih besedah še enkrat v širši sestavi pogovorili o aktualnih zadevah. 'Pogovori SAB o vstopu v Janševo vlado nikoli niso potekali' Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič pa je v izjavi za medije spregovoril tudi glede namigov o sodelovanju stranke SAB v morebitni desni vladi. "Ker je v Preteklih dneh prihajalo do raznih interpretacij, mnenj, zato smo se odločili, da je prav da stališče SAB pojasnimo," je uvodoma dejal Pavlič in dodal, da se jim zato zdi prav, da se ve, kaj stranka in člani mislijo o prihajajočih dogodkih. Za stranko SAB sta po njegovem ključni dve prioriteti: prva so predčasne volitve po novi zakonodaji - to pomeni projektno vlado oziroma sestavljanje projektne vlade, ki jo pelje Alenka Bratušek. "To pomeni, da bi poleg volilne zakonodaje uresničili še tri druge zakone: skrajšanje vrst v zdravstvu, dolgotrajna oskrba in sprejetje zakona za poroštvo za stanovanja za mlade," je poudaril generalni sekretar SAB. Druga prioriteta pa so predčasne volitve po obstoječi zakonodaji.

"Pogovori za vstop v vlado Janeza Janše nikoli niso potekali in mi v njih ne bomo vstopali," je izpostavil Pavlič in dodal, da so imeli z Janšo "pogovora ravno dve elektronski sporočili." Ti je pred mediji tudi prebral.