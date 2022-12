Izzivi pediatrije: veliko upokojitev in usmeritev v 'sodobne' bolezni

S kakšnimi težavami se pediatrija sooča na državnem nivoju? Kot navaja Zdravniška zbornica, je bilo v Sloveniji do 1. avgusta po njihovih podatkih aktivnih 649 specialistov in specializantov pediatrije. Kot smo pred dobrim letom dni že poročali v rubriki Dejstva, bi za lažjo dostopnost pediatrov po mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije potrebovali dodatnih 12 otroških in šolskih ambulant oz. štiri odstotke več. Zdravniška zbornica je ob tem opozorila, da je ocena predsednika Sekcije za primarno pediatrijo in člana Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici dr. Denisa Baša še višja.

Zdravniške organizacije so sicer odločevalce enotno pozvale k pripravi in izvedbi Nacionalnega načrta kadrovskih virov v zdravstvu, ki bi moral biti po Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 pripravljen do leta 2021. S takšnim načrtom vzpostavljena mreža izvajalcev zdravstvene dejavnosti bi morala biti osnova za načrtovanje kadrovskih potreb glede na geografske značilnosti in starostno strukturo prebivalstva, so prepričani v Zdravniški zbornici.

Podatki o številu razpisanih in odobrenih vlog za specializacijo iz pediatrije po letih kažejo nihanje v številu razpisanih delovnih mest in številu odobrenih vlog. Od 50 razpisanih mest in odobrenih 44 vlog pred 10 leti do 41 razpisov in odobrenih 32 vlog v preteklem letu. Najnižje število razpisanih mest je bilo sicer leta 2016, ko so v Zdravniški zbornici odobrili tudi najmanjše število vlog, to je 21.

Specializacija iz pediatrije sicer traja pet let. Po zaključenem strokovnem izpitu specializant po odobritvi specializacije sklene delovno razmerje z enim od izvajalcev zdravstvene dejavnosti in nato v okviru tega delovnega razmerja kroži pri posameznih izvajalcih zdravstvene dejavnosti po programu specializacije in se usposablja za samostojno delo. Ves ta čas prejema plačo in druge prispevke iz delovnega razmerja, vse pa je v celoti financirano iz proračuna Republike Slovenije.

Podobno je na področju revmatskih obolenj, raka in kroničnih vnetnih črevesnih bolezni. Boljše je tudi preživetje nedonošenčkov, ki pogosto potrebujejo kompleksne obravnave skozi celotno otroštvo. "Razširili smo presejanje ob rojstvu, zdravljenje raka je vedno bolj zahtevno, tu so otroci po transplantacijah, s sekundarnim rakom, večjimi imunskimi boleznimi hkrati. In vsi ti potrebujejo dobro obravnavo na primarnem in hospitalnem nivoju. Da ne govorimo o kakovostni paliativni obravnavi, ko je potrebna, ki zahteva celoten tim," našteje predsednica strokovnega kolegija.

Osnovni usmeritvi za pediatre sta sicer dispanzerska (primarni nivo) in hospitalna. Tam pa je raven izobraževanja taka, da lahko pediater iz dispanzerja dela tudi v bolnišnici in obratno. Dodatno je tu še usmeritev za otroško nevrologijo, kjer mora mladi zdravnik po osnovni petletni specializaciji opraviti še dve leti subspecializacije za področje otroške nevrologije. Podobno je na neonatologiji za zdravnike, ki so usmerjeni v obravnavo novorojenčkov. Dodatno specializacijo pa je nekaj zdravnikov opravilo še iz intenzivne medicine, za delo v intenzivnih enotah. "Seveda so potrebe po subspecializacijah tudi za ostala področja – pulmologija, hemato-onkologija, alergologija in druge. A za to se mora država odločiti in pripraviti prave pogoje," pojasni Bratina.

Z Zakonom o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva so z organizacijo ambulant za neopredeljene zavarovane osebe pacientu še vedno zagotovljene pacientove pravice, tudi pravica do kakovostne, varne zdravstvene obravnave. Zavarovana oseba se namreč lahko opredeli na ambulanto in ne na zdravnika, v tej ambulanti pa lahko uveljavlja vse pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Enako, kot če bi imela izbranega osebnega zdravnika.

"Pomanjkanja zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja na kratek rok žal ni mogoče rešiti. Zato iščemo načine, kako bi z obstoječim kadrom lahko povečali dostopnost do osebnega zdravnika na primarni ravni in tako ugodne učinke dosegli že na krajši rok," medtem pravijo na ministrstvu za zdravje. V trenutni fazi so se zato intenzivneje osredotočili na naslavljanje področij, ki jih je mogoče rešiti v razmeroma kratkem času in bodo obstoječim zdravnikom omogočila več časa za delo s pacienti.

Opozarja, da se pogosto zgodi, da v slovenskem zdravstvenem sistemu izgorijo že specializanti. "Mlad družinski zdravnik prevzema ambulanto, ki je takoj (pre)polna. Časa nima niti, da se spozna z obremenitvami, od njega se že takoj pričakuje, da bo delal 120-odstotno," poudarja. Prav zaradi tega, pravi, število tistih, ki odhajajo v (farmacevtsko) industrijo, tujino in v povsem druge profile, ni majhno. Ne predstavljajo si namreč, kako bodo na tak način zmogli delovati 40 let.

Mladi zdravniki so medtem na spletu objavili plačilne liste nekaterih kolegov zdravnikov. Ter ob tem pripisali: "Če se vam neto urna postavka od šest do 12 evrov zdi primerna glede na odgovornost in zahtevnost naših delovnih mest, pa prepuščamo vam v presojo. Večina nas nima ne časa in ne energije, da bi še dodatno delali v popoldanskih urah in za vikende, kolegom, ki to zmorejo, pa mislim, da ne more nihče zameriti, če si želijo izboljšati svoj gmotni položaj."

"Besede starejših zdravnikov, ki pravijo: 'Ko smo bili mi mladi ...' ne pomagajo več. Drugače je, drugačno je delo zdravnika, drugačni so bolniki in njihovi svojci," pravi Bratina. Ob tem pa tudi osebno: "Že več kot 30 let s srcem in predano skrbim za male paciente. Vendar pa si tudi jaz vsako leto rečem – ne, še več pa ne morem delati. In kljub temu nato sprejmem dodatne obremenitve." Poleg tega pa so tu še predavanja, pisanje člankov, izpiti, obveznosti v komisijah, na zbornici: "Tudi to pride zraven v paketu."