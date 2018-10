Izživljanje nad otroki v ljubljanskem vrtcu

Policisti Policijske uprave Ljubljana so v minulem tednu prejeli prijavo, ki se nanaša na določene nepravilnosti v enem izmed vzgojnih zavodov na območju Ljubljane. "Glede konkretne zadeve poteka preiskava, obveščene pa so bile tudi nadzorstvene institucije," so pojasnili na PU Ljubljana.

Po naših neuradnih informacijah gre za surovo ravnanje v ljubljanskem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki. RTV Slovenija je objavila celo posnetek, iz katerega je razvidno, da so v vrtcu z otroki ravnali zelo surovo in skrajno neprimerno. Razkrili so tudi nekaj podrobnosti zlorab otrok. Otroke, ki so stari od 11 mesecev do štirih let, naj bi v vrtcu prisilno umirjali tako, da so jih tesno povijali v rjuhe, piše RTV Slovenija. Iz enega od posnetkov je razvidno, da naj bi tako tesno povitega otroka položili v posteljico in nanj položili vzmetnico, da se ne bi slišalo njegovega joka. Otroke naj bi tudi prisilno hranili, še piše portal.

Vrtec je zdaj zaprt, saj naj bi starši otroke že izpisali iz vrtca. Spletna stran zavoda pa več ne deluje. Primer obravnava tudi inšpektorat za šolstvo.

Ministrstvo opozarja starše predšolskih otrok

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so danes starše predšolskih otrok opozorili, kako pomembno je, da si pred načrtovano vključitvijo otroka v vrtec oziroma varstvo pridobijo vse potrebne informacije. "Vsak vrtec in izvajalec varstva otrok (varuh) lahko opravlja dejavnost le, če je vpisan v razvid ali register pri ministrstvu," so poudarili.

Na spletni strani ministrstva lahko preverite tudi podatke o prostih mestih v vrtcih, vseh možnostih izbire, razlikah med javnimi in zasebnimi zavodi in različnimi programi, pa tudi o tem, kdo so lahko zasebni vzgojitelji ali varuhi predšolskih otrok in katere pogoje morajo izpolnjevati.