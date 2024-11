Izžreban milijonski dobitek 6 plus, srečnež je številke vplačal v Celju

V enem letu kar šest Šestic in en dobitek 6 plus

V letu dni po temeljiti prenovi igre Loto je to prvi glavni dobitek 6 plus. Šestica, glavni dobitek pri Lotu, pa je v tem času igralce razveselila že šestkrat.

Prva Šestica v vrednosti 644.197,60 evra je bila izžrebana oktobra 2023, vplačana pa je bila v Slovenskih Konjicah. Druga Šestica, v višini 1.961.619,30 evra, je bila izžrebana aprila in vplačana prek spleta. Septembra sta sledili tretja Šestica, vredna 1.770.460,20 evra, prav tako vplačana prek spleta, in četrta, v vrednosti 463.150,60 evra, vplačana v Radečah. Konec oktobra sta dva igralca pravilno napovedala kar dve Šestici v istem žrebanju, vsako v vrednosti 320.814,90 evra.

Loto plus v Sloveniji igramo že od leta 2008

Loto plus je dodatno žrebanje igre Loto, kjer lahko udeleženci za doplačilo 0,40 evra sodelujejo s svojimi izbranimi Loto številkami. Kategorije dobitkov pri Lotu plus so enake kot pri Lotu: poleg glavnega dobitka 6 plus še 5+1 plus, 5 plus, 4+1 plus, 4 plus, 3+1 plus, 3 plus in 0+1 plus. Zagotovljena vrednost glavnega dobitka 6 plus je 100.000 evrov, vrednost navzgor pa ni omejena. Žrebanje Loto plus Loterija Slovenije prireja že šestnajst let. Najvišji dobitek doslej, izžreban leta 2012, je bil 7 plus, vreden kar 2.547.078,73 evra.

Loto v Sloveniji ustvaril že več kot 60 milijonarjev

Od leta 1962 je Loto v Sloveniji ustvaril več kot 60 milijonarjev, prek sanj o naslednjem dobitku pa prav vsi udeleženci iger Loterije Slovenije skupaj vračajo družbi. Loto namreč predstavlja izredno pomemben vir zbiranja sredstev za invalidske, športne in humanitarne organizacije. Samo v prvih devetih mesecih letošnjega leta so igralci igre Loto zbrali 4,79 milijona evrov koncesijskih sredstev. Ta sredstva prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji uporablja kar 350.000 ljudi. Prek Fundacije za šport ta sredstva podpirajo uspehe vrhunskih športnikov in omogočajo gradnjo ter prenovo športnih objektov, dostopnih vsem prebivalcem Slovenije, so še sporočili iz Loterije Slovenije.