Izžrebana šestica v vrednosti skoraj 600.000 evrov

Dobitna kombinacija je bila 3, 5, 10, 12, 28 in 33. Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 89.092,35 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo slednji bogatejši za 504.857,65 evra.

Srečnež lahko dobitek prevzame od 1. julija, čas za prevzem pa ima vse do 3. septembra letos.

Kranj sicer ni neznanka na zemljevidu glavnih dobitkov pri Lotu. Leta 2011 je bila tam vplačana sedmica v višini 1.727.875,64 evra, leta 2012 pa sedmica v višini 1.575.131,51 evra.

Od prenove igre Loto oktobra 2023, ko je glavni dobitek sedmico zamenjala šestica, se je te razveselilo že 12 srečnežev.

Poleg dobitnikov pomemben delež učinka loterijskih iger občutijo tudi občine. Te so samo v letu 2025 iz naslova davka na dobitke prejele 8.291.182 evrov. Občina, ki je lani prejela največ sredstev, je bila ravno Mestna občina Kranj, saj je bila prejemnica davka na dobitek maja 2025 izžrebanega Jackpota v višini 37.344.472 evrov.