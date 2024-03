Katere posledice epidemije še vedno občutimo po štirih letih?

Spomin hitro zbledi, še posebej na slabe stvari, a verjetno se boste spomnili 12. marca pred štirimi leti? Takrat je politika razglasila epidemijo covida-19 v Sloveniji in najhuje je bilo seveda to, da so mnogi izgubili svoje najdražje. Sedaj bi lahko rekli, da živimo naprej, kot da se nič ni zgodilo. Pa je res tako? Žal ne. Posledice so izjemno hude, povečalo se je število primerov nasilja v družini, bilo je več osamljenosti in duševnih motenj. Vse to so najbolj občutili otroci in mladostniki, ki posledice čutijo še danes.