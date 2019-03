'Ja pomeni ja': bo z novo definicijo posilstva konec ponižujočih vprašanj za žrtve?

V javnosti še vedno obstajajo številni stereotipi in toleranca do spolnega nasilja, žrtve pa pogosto nasilja ne prijavijo, saj se bojijo, da jim ne bodo verjeli.

Popravki kazenskega zakonika so zato nujni, so še enotni, in bodo nastajali pod okriljem ministrstva za pravosodje. To bo v ta namen ustanovilo posebno delovno skupino, sestavljeno iz sodnikov, tožilcev, odvetnikov in nevladnih organizacij, "ki bi na eni strani naredili analizo obstoječih postopkov in seveda tudi predlagali končni model oziroma besedilo sprememb kazenskega zakonika," še dodaja Katičeva.

Zadnji osnutek popravkov ministrica na svoji mizi pričakuje še letos. Ali so spremembe v kazenskem zakoniku sploh potrebne, pa odgovarjajo nevladniki: "Ja velikokrat slišimo, zdaj čisto praktično, a zdaj bom pa moral svojo ženo vprašati za spolni odnos, da me ne bo prijavila, kar je seveda nesmisel," trdi Krajnceva. Ministrica pa dodaja, da "največ dela, ki pa ga bo potrebno narediti, pa je potem tudi v praksi, se pravi, kakšno bo dokazovanje, izobraževanje vseh, ki so tako ali drugače vključeni v postopek."

Model "ja pomeni ja"bo v praksi bistveno vplival tudi na obravnavo žrtev na sodišču. Ponižujočih vprašanj, kot je denimo, kaj pa ste imeli oblečeno, tako pravi Inštitut 8. marec, sodniki po novem kazenskem zakoniku ne bodo več postavljali.