Tokrat tudi protesti proti zastareli zakonodaji na področju posilstva: 'samo ja pomeni ja'

To sta le dve izmed 180 pričevanj žrtev spolnih zlorab, ki jih je zbrala nevladna organizacija 8. marec. Med njimi so izkušnje tako moških kot žensk, ki se jim nikoli ne bi smele zgoditi.

"Moj zdaj že nekdanji fant me je v prvem in drugem letniku spolno zlorabljal in izkoriščal najin ljubezenski odnos in moja ter njegova čustva za dosego spolnega odnosa pod prisilo. Še zdaj se počutim umazano, zanemarjeno, ponižano, ne pustim nobenih dotikov do staršev, ne morem spati in se bojim da se mi bo podobno spet zgodilo." "Zaspala sem v hipu. Sredi noči sem se zbudila in opazila, da (kratice imena umaknjene) občuje z mano. Spomnim se občutka, ki je bil kot da se me dogajanje ne tiče, hkrati pa se me je zelo."

Milejša kazen za posilstvo, ker je moral potešiti svoj spolni nagon? Tako je odločilo eno od naših sodišč, in sicer je bil argument za milo kazen zaradi "potešitve spolnega nagona, ker je storilec že dalj časa sam in v teh pogojih nima redne možnosti po realizaciji naravnih nagonov." Še nekaj sodb naših sodišč govori o razlogih za milo kazen ali celo oprostitev: "k er je posilstvo trajalo le kratek čas" , "zaradi alkoholiziranosti oškodovanke" , "znatni prispevke oškodovanke".

Kot pojasnjujejo, pa bo predakcija protestov, ki se bo začela ob 17. uri pred Moderno galerijo v namenjena tematiziranju problematike spolnega nadlegovanja in nasilja. Svojo nezadovoljstvo bo več kot 50 žensk izrazilo z držanjem transparentov z napisanimi izkušnjami o spolnem nadlegovanju in nasilju: "Ker samo JA pomeni JA. Ker želimo živeti v družbi brez spolnega nadlegovanja in nasilja. Naše sporočilo je jasno: vse oblike izkoriščanja so med seboj povezane. Enakopravnejšo družbo lahko zgradimo samo, ko naslavljamo vse oblike neenakosti," še dodajajo na svoji Facebook strani.

Danes predstavniki Inštituta 8. marec, zato, ker so prepričani, da se je za vrednote, v katere verjamejo treba zavzemati in tudi zato, ker pravijo, da je nesprejemljivo, da obstoječa ministrica meni, da žrtve "s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo", zbrali na Prešernovem trgu v Ljubljani.

V Inštitutu 8. marec že dlje časa opozarjajo na zastarelo zakonodajo. Kot so že večkrat izpostavili, ko gre za spolno nasilje, ni vprašanje, ali je žrtev rekla ne. Vprašanje je, ali je žrtev rekla ja. Zato se borijo, da bi slovenska zakonodaja iz modela NE POMENI NE prešla na model JA POMENI JA in poudarjajo, da molk še ne pomeni privolitve v spolni odnos. Model, ki je v veljavi trenutno, omogoča namreč bistveno manjšo varnost žrtve, zatrjujejo.

Sporna izjava ministrice za pravosodje

Od nastopa nove vlade pa po besedah direktorice inštituta Nike Kovač niso bili povabljeni na noben sestanek na to temo, pri čemer so zaskrbljeni ob izjavi aktualne ministrice za pravosodjeLilijane Kozlovič, ki da je v odgovoru na poslansko vprašanje o pripravi sprememb na tem področju odgovarjala kontradiktorno.

Ministrica je, kot je razvidno iz magnetograma seje iz 15.junija v odgovoru na poslansko vprašanje Violete Tomić, dejala tudi, "da so z določenimi vzorci v bistvu odgovorne za to, kar se dogaja, tudi žrtve".Kozlovičeva je v odgovoru na poslansko vprašanje, ko je govorila o družinskem nasilju in zlorabah med partnerji, med drugim dejala, da ugotavljajo,"da si ženske včasih ne upajo prijaviti ali pa prijavijo in potem umikajo prijavo, ali pa tudi same s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo".Kot je dodala, mislijo, da je treba delovati na teh vzorcih in pripravljajo strategijo, ki naj bi bila narejena najpozneje novembra. "Gre torej za institucionalno delo z žrtvami," je dejala ministrica. Odziv ministrstva za pravosodje še čakamo.

Spomnimo

Inštitut 8. marec je na pravosodno ministrstvo vložil zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki zadevajo postopek spremembe kazenskega zakonika na področju kaznivega dejanjaposilstva. Na to je Ministrstvo za pravosodje odgovorilo, da je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novele kazenskega zakonika, ki vsebuje tudi spremembe v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Predlagana sta nova prva odstavka 170. in 171. člena kazenskega zakonika, ki določata kaznivi dejanji posilstva in spolnega nasilja. Za obstoj kaznivega dejanja ni več potrebno, da mora storilec uporabiti silo ali zagroziti, in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati, mora pa žrtev svoje nesoglasje navzven prepoznavno izraziti oz. biti v položaju, ko nesoglasja ali soglasja sploh ne more izraziti (popolna pasivnost, opitost, nezavest, hromeč strah ipd.).

Kot so zapisali na ministrstvu, je bilo doseženo soglasje, da je pri kaznivih dejanjih posilstva, spolnega nasilja in spolne zlorabe slabotne osebe treba preseči tradicionalni "model prisile" in uzakoniti "model soglasja". Niso pa dosegli soglasja glede izbire podvrste "modela soglasja". V Inštitutu 8. marec s tem niso zadovoljni in ugotavljajo, da je ministrica rekla "ne" modelu "samo ja pomeni ja".