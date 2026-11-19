Slovenske železnice akcija 'Lokalna hrana na vlakih' v sklopu Tedna slovenske hrane 2026 FOTO: Slovenske železnice

Na poti iz Kamnika v Ljubljano so se potnikom pridružili minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik. Ob prihodu v Ljubljano jih je na postaji pričakal Miha Butara, direktor SŽ-Potniški promet d.o.o. nato pa so se srečali z ekipami kmetijskih svetovalcev, ki so v prestolnico prispele z vlaki iz smeri Novega mesta in Jesenic. Skupaj so opozorili na pomen slovenske hrane, domačih pridelovalcev in odgovornosti, ki jo imamo kot potrošniki.

Železnica povezuje kraje, ljudi in slovensko podeželje

Slovenske železnice s svojimi povezavami vsak dan povezujejo slovenske kraje, mesta in podeželje. Tokrat so vlaki postali tudi prostor srečevanja, ozaveščanja in promocije lokalne slovenske hrane. Direktor družbe SŽ – Potniški promet Miha Butara je ob tem povedal: "Izjemno lepo je začeti Teden slovenske hrane z vožnjo iz Kamnika proti Ljubljani na naših vlakih, ki so trajnostni, udobni in varni. Vesel sem, da sodelujemo v akciji promocije slovenske hrane in da z vlaki Slovenskih železnic povezujemo celotno Slovenijo. Med vožnjo z vlakom lahko občudujemo izjemno lepo pokrajino, ki jo obdelujejo pridne roke slovenskih kmetov. Prav te pridne roke ustvarjajo kakovostno hrano, ki je med najboljšimi. Veselim se prihodnosti, razvoja infrastrukture ter mladih pridelovalcev slovenske hrane in večjega zavedanja o tem, kako pomembno je izbirati slovensko hrano." Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob začetku Tedna slovenske hrane poudaril: "Ob začetku Tedna slovenske hrane se iskreno zahvaljujem vsem ustanovam, ki s svojim delom prispevajo k promociji slovenske hrane in ozaveščanju potrošnikov. Posebej me veseli sodelovanje s Slovenskimi železnicami, saj akcija 'Lokalna hrana na vlaku' dokazuje, da lahko hrano uspešno približamo ljudem tudi v sodobnem, hitrem tempu življenja. Izbira slovenske hrane ima številne koristi. Z njo podpiramo slovenske kmete in pridelovalce, skrbimo za svoje zdravje ter prispevamo k varovanju okolja. Lokalno pridelana hrana pomeni krajše transportne poti, manjše obremenitve za okolje in večjo prehransko varnost države. Naj bo Teden slovenske hrane spodbuda, da tradicionalni slovenski zajtrk in izbira domače hrane ne ostaneta le tradicija, temveč postaneta vsakodnevna odločitev."

Slovenske železnice akcija 'Lokalna hrana na vlakih' v sklopu Tedna slovenske hrane 2026 FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Z izbiro lokalnega podpiramo prihodnost slovenskega podeželja

Pomen vsakodnevne izbire lokalne hrane so poudarili tudi predstavniki kmetijskih in čebelarskih organizacij.

Slovenske železnice akcija 'Lokalna hrana na vlakih' v sklopu Tedna slovenske hrane 2026 FOTO: Slovenske železnice

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek je izpostavil, da je hrana slovenskega porekla kakovostna, varna in pridelana v naši bližini. Z njenim nakupom ne podpiramo le domačih kmetov, temveč prispevamo tudi k ohranjanju obdelanega in poseljenega podeželja. Ob tem je izrazil željo, da bi slovenska hrana postala naša prednostna izbira pri vseh dnevnih obrokih, ne le ob tradicionalnem slovenskem zajtrku. Na vlaku so jabolka in med potnikom delili tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Janez Cigler Kralj, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, Boštjan Noč, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, Ajda Podlesnik. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč je poudaril, da bo letos, v petek 20. novembra, potekala že 16. izvedba Tradicionalnega slovenskega zajtrka in ob tem pohvalil uspešna sodelovanja med različnimi partnerji. Posebej je izpostavil prizadevanja Slovenskih železnic, ki s sajenjem sončnic ob železniških progah prispevajo k ohranjanju čebel in drugih opraševalcev ter lepši podobi slovenske krajine. Poudaril je, da je izbira slovenskih pridelkov pomembna za domače kmetijstvo, zdravje in prehransko varnost. Predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik pa je opozorila, da za vsakim jabolkom in kozarcem medu stojijo ljudje, njihovo delo in predanost. Prav vsak potrošnik lahko s svojimi nakupnimi odločitvami prispeva k prihodnosti slovenskega podeželja, zato naj izbira lokalne hrane ne bo omejena le na posebne priložnosti.

Slovenske železnice akcija 'Lokalna hrana na vlakih' v sklopu Tedna slovenske hrane 2026 FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Majhna pozornost z velikim sporočilom

V Tednu slovenske hrane, ki poteka od 16. do 19. novembra 2026, bodo ekipe čebelarjev, kmetov in kmetijskih svetovalcev z vlaki potovale po Sloveniji. Potnikom bodo delile jabolka in med ter jih skozi sproščene pogovore spodbujale k razmisleku o pomenu lokalne pridelave, prehranske varnosti in trajnostnega kmetijstva.

Slovenske železnice akcija 'Lokalna hrana na vlakih' v sklopu Tedna slovenske hrane 2026 FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice