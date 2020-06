Jabolko navdiha klicnemu centru za informacije o koronavirusu

Predsednik Pahor je klicnemu centru za informacije o koronavirusu podelil Jabolko navdiha oziroma njegovo repliko. "Junakom človečnosti in upanja", med katerimi je tudi klicni center oziroma njegovi prostovoljci, je namreč Pahor omenjeno priznanje na višku epidemije podelil virtualno.

Dan preden bo prenehal delovati, je vladni krizni center za informacije o koronavirusu prejel Jabolko navdiha oziroma njegovo repliko. Predsednik Borut Pahor ga je izročil Mojci Matičič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega kliničnega centra, ki je vodila delo klicnega centra, sprejema pa so se udeležili tudi študenti medicinske fakultete, ki so v centru odgovarjali na vprašanja. Priznanje so prijeli "za prispevek h karseda normalnem življenju v težkem času spopadanja z epidemijo novega virusa", so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje.

icon-expand Pahor je repliko Jabolka navdiha izročil Mojci Matičič. FOTO: Nebojša Tejić STA

Pahor je 29. marca Jabolko navdiha virtualno podelil vsem "junakom človečnosti in upanja", ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Med njimi je bil tudi klicni center, ki je zdaj dobil repliko tega priznanja. Prav takšne replike je Pahor že vročil tudi prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Klicni center je začel delovati 9. marca, do danes pa je prejel preko 50 tisoč klicev. Na klice so odgovarjali študenti višjih letnikov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V tem času jih je sodelovalo skupaj 66, saj so kljub delu v klicnem centru morali nadaljevati tudi svoj študij. Pri obojem so bili uspešni in nekaj študentov je v času epidemije tudi diplomiralo, so sporočili z vlade.



icon-expand Podelitve so se udeležili tudi študentje, ki so odgovarjali na klice. FOTO: Nebojša Tejić STA