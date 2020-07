Komunalni delavci so junaki, ki po navadi ostanejo nevidni, a če ne bi opravljali svojega dela, bi to videli in občutili vsi, zato jih je predsednik republike nagradil z jabolkom navdiha. Ko je velik del Slovenije zaradi epidemije obstal, so oni delali naprej. V težkih trenutkih se je tako pokazalo, da je delo komunale pravzaprav poslanstvo.