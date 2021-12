Jabolko navdiha prejele mame znanstvenice, ki razbijajo mite o cepljenju

Priznanje so prejele Nataša Karas Kuželički, Simona Jurkovič Mlakar, Tijana Markovič, Jasna Omersel, Martina Gobec in Lucija Ana Vrščaj. So mame znanstvenice, ki na družbenih omrežjih ozaveščajo javnost o pomenu cepljenja in moči znanosti.

Že od avgusta v zasebni skupini na Facebooku odgovarjajo vsem, ki iščejo kredibilne informacije o cepivih. Njihovi odgovori temeljijo na znanstvenih dokazih in smernicah, je pred časom za oddajo Svet pojasnila Nataša Karas Kuželički. Ker so vse mlade mamice, se zavedajo škodljivosti pomanjkanja pravih in verodostojnih informacij, zlasti ko gre za vprašanja, ki so v resnici življenjsko pomembna.

Vprašanj je vedno več in to ne le o novem koronavirusu, pač pa tudi o drugih boleznih in stanjih, na katere smo med epidemijo covida-19 že skoraj pozabili. "Veliko je tudi vprašanj v zvezi z OMR-cepivi, torej cepljenj pri otrocih, veliko je dilem tudi kar se tiče vprašanj v okviru alergij," je dejala Simona Jurkovič Mlakar.