Jabolko navdiha prejeli znanstveniki, ki so razvili rekordno tandemsko sončno celico

Predsednik Borut Pahor je znanstvenikom, ki so razvili rekordno tandemsko sončno celico, vročil jabolko navdiha. Kot pravi, gre pri ideji za dokaz, da se znanost in znanstveniki ne bojijo leteti preblizu Sonca. "Vrhunsko sodelovanje raziskovalcev dveh držav je zdaj navdih drugim, doma in po svetu, naj še naprej drzno iščejo rešitve, ki pomagajo ohranjati naš planet," je utemeljil svojo odločitev.

Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači znanstvenikom, ki so razvili rekordno tandemsko sončno celico, vročil jabolko navdiha. Priznanje so prejeli Marko Jošt, Steve Albrecht, Benjamin Lipovšek, Janez Krč, Bernd Rechin Marko Topič.

FOTO: Damjan Žibert

V svetu, v katerem bo zavedanje o pomembnosti obnovljivih virov energije in njene učinkovite rabe odločalo o naši prihodnosti, dobivajo znanost in znanstveniki nove naloge. Zdi se, da ni le znanstveni izziv, ampak tudi njihova družbena odgovornost, da iščejo nove in razvijajo obstoječe nizkoogljične obnovljive vire energije. Med njimi je sončna energija morda najbolj skrivnostna. Prav proučevanju učinkovitejšega pretvarjanja in izrabe sončne energije se posveča mladi slovenski znanstvenik Marko Jošt, sodelavec Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po zaključenem doktorskem študiju v Ljubljani usposabljanje nadaljuje v raziskovalnem središču Helmholtz v Berlinu. Skupaj s slovenskimi in nemškimi sodelavci je razvil rekordno monolitsko tandemsko perovskitno-silicijevo sončno celico. S 25,5-odstotno učinkovitostjo pretvorbe sončne energije v električno je ta celica postavila nov mejnik v svetovni tekmi za prestižni prestol v fotovoltaiki. Znanstveniki so izkoristek pretvorjene sončne energije v električno povečali z inovativno folijo, ki so jo razvili v Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko v Ljubljani. Z nanoteksturo teksturirana folija odločilno zmanjša odboj vpadne sončne energije s sipanjem svetlobe, kar poveča absorpcijo v tandemski celici in s tem izkoristek.

Slovesnost sta z akustičnima interpretacijama zimzelenih slovenskih popevk sklenili Špela Sever in Natalija Cerar, dijakinji Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ter njun mentor, akademski kitarist Matic Smolnikar.

Posebno mednarodno priznanje pomena raziskave dokazuje objava izsledkov v prvouvrščeni znanstveni reviji s področja energetike na svetu Energy and Environmental Science: Marko Jošt je naveden kot prvi avtor, Steve Albrecht kot vodilni avtor, Bernd Rech s sodelavci raziskovalnega središča Helmholtz v Berlinu ter Benjamin Lipovšek, Janez Krč in Marko Topič, vsi sodelavci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pa kot soavtorji. Zavzeto delo in sijajno sodelovanje med obema raziskovalnima skupinama, ki sta ga uvedla profesorja Rech in Topič, je tako dobilo najvišjo potrditev. Imeniten dosežek ima izjemen pomen za okolje, družbo in planet, saj utrjuje pomembno vlogo nizkoogljične fotovoltaične tehnologije v spreminjanju energetskega sistema. Rekordna sončna celica dr. Jošta in njegovih sodelavcev je dokaz, da se znanost in znanstveniki ne boje leteti preblizu Sonca. Vrhunsko sodelovanje raziskovalcev dveh držav je zdaj navdih drugim, doma in po svetu, naj še naprej drzno iščejo rešitve, ki pomagajo ohranjati naš planet. Tudi znanstveniki so lahko svetovni rekorderji in tudi v teh disciplinah smo Slovenci lahko na najvišjih stopničkah,"so zapisali na Pahorjevem uradu.

Priznanje so prejeli Marko Jošt, Steve Albrecht, Benjamin Lipovšek, Janez Krč, Bernd Rech in Marko Topič. FOTO: Damjan Žibert