Jabolko navdiha tokrat tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika

Predsednik republike Borut Pahor je ob prihajajočem mednarodnem dnevu gluhih vročil repliko Jabolka navdiha tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika. V času epidemije novega koronavirusa so namreč gluhim zagotavljali pravico do pravočasne obveščenosti o epidemij in ključnih ukrepih.

"Ker živimo v razmerah, ko resnično potrebujemo drug drugega, je vaša navzočnost na televizijskih ekranih simbolen izraz vključujoče družbe," je v nagovoru povedal predsednik Pahor.

Direktorica Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik Jasmina Bauman se je zahvalila za izkazano priznanje. Z njim namreč po njenem mnenju poslanstvo tolmačic in tolmačev v času epidemije dodatno prihaja do izraza, so sporočili iz predsednikovega urada.

Tokratni prejemniki priznanja so s svojim prizadevnim in požrtvovalnim delom poskrbeli, da je Slovenija ena izmed držav članic EU, ki je tudi v času težkih razmer dosledno upoštevala konvencijo o pravicah invalidov, so zapisali v uradu. Z odgovornim zavedanjem, da je zagotavljanje pravice do tolmačenja gluhim posebej v razmerah širjenja novega koronavirusa ključno, pomagajo k temu, da smo lahko vsi skupaj odgovorni do sebe in drugih, so izpostavili.