Jabolko navdiha ustvarjalcem projekta Sledilnik

Predsednik republike Borut Pahor je ekipi prostovoljnega projekta Sledilnik, ki že od začetka epidemije covida-19 v Sloveniji skrbi za zbiranje, analizo in objavo ključnih podatkov o širjenju novega koronavirusa, vročil priznanje jabolko navdiha. Priznanje je pospremil z besedami: "Za zmago nad virusom bosta zaslužni znanost in človečnost – Sledilnik združuje obe."

Slavnostna predaja priznanja jabolko navdiha je potekala v Vili Podrožnik, kjer je v imenu prostovoljk in prostovoljcev Sledilnika repliko priznanja prevzel pobudnik in koordinator projekta Luka Renko. Jabolko navdiha so junaki človečnosti in upanja, to so sodelavke in sodelavci Sledilnika, ki pri projektu sodelujejo kot prostovoljke in prostovoljci, prejeli "v znak hvaležnosti za pomembno vlogo pri obveščanju javnosti o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji".

icon-expand Jabolko navdiha ustvarjalcem Sledilnika. FOTO: Daniel Novakovič (STA)

Pri projektu Sledilnik sodeluje več kot 100 strokovnjakov z različnih področij, toda kot poudarjajo pri Sledilniku, prostovoljni projekti s pogonom na dobro voljo ne morejo venomer reševati pomanjkljivosti pri podatkovni obdelavi in komuniciranju v javnih sistemih in institucijah. Zato si v letu 2021 želijo konkretnih in drznih premikov v razmišljanju in vodenju države, "saj problemov 21. stoletja ni mogoče učinkovito reševati z orodji 20. in miselnostjo 19. stoletja". "Dostop do podatkov je tisti, ki lahko zgradi zaupanje in pomaga prebroditi še tako težke čase," je ob zahvali dejal Renko in poudaril pomen razvoja in vlaganja v digitalizacijo, predvsem na področju zdravstva. "Prihodnost je pred nami. Vprašanje je, ali jo bomo soustvarjali in spreminjali ali pa nas bo prehitela," je še dejal.

icon-expand "Projekt Sledilnik združuje oboje – veliko znanja ter veliko človeške solidarnosti in dobrote," je dejal Pahor. FOTO: Daniel Novakovič (STA)

Pri Sledilniku opozarjajo, da trenutno podatke pridobivajo od različnih institucij, želijo pa si, da bi bili podatkovni tokovi v prihodnje bolje sistemsko urejeni. Na tej točki so pozvali pristojna ministrstva, institucije in organe, naj podatke, ki jih zbirajo, delijo ažurno, transparentno in v strojno berljivi obliki. "Zato, da bodo podatki lahko postali relevantne informacije, ki bodo vzbujale zaupanje in omogočile boljše odločitve ter presojo tveganj. Digitalizacija je tudi eden izmed strateških ciljev Evropske unije, naše zdravstvo in javni sektor pa nujno potrebujeta boljše rešitve na tem področju." Ob vročitvi priznanja je Pahor še poudaril, da bosta za zmago nad virusom zaslužni znanost in človečnost. "Projekt Sledilnik združuje oboje – veliko znanja ter veliko človeške solidarnosti in dobrote,"je dejal in ocenil, da so sodelavke in sodelavci Sledilnika ustvarili nekaj čudovitega, v kar ljudje zaupajo. "Zaupanje je v teh časih redka vrlina in pomembna dobrina," je še povedal predsednik republike in izrazil upanje, da bodo ljudje v Sledilniku našli navdih za nove zamisli.

Tako so ustvarjalci Sledilnika prejeli deseto jabolko navdiha po vrsti, saj je Pahor pred tem replike priznanja že vročil prostovoljcem Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, pa tudi klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva, zdravnikom, tolmačem slovenskega znakovnega jezika in prodajalcem.