Jabolko navdiha: veliki in mali junaki, ki spreminjajo svet na bolje

"Vsi smo rekli: to ni prav, take reči se ne bi smele zgoditi. Nato smo izvedeli, da obstaja zdravilo, ki bi lahko zaustavilo napredovanje Krisove bolezni. Zelo drago je in daleč, na drugem koncu sveta, Kris pa ga mora dobiti hitro, drugače bo prepozno. Tu bi se pripoved lahko končala; saj vemo, da nimajo vse srečnega konca. Krisova starša nista vedela, na koga se obrniti, da bi pomagal. Za tako izjemne stiske ni običajnih poti. Zatekla sta se k Larisi Štoka in društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki," je začetek zgodbe, ki so jo poslali z urada predsednika kot utemeljitev, zakaj si društvo zasluži priznanje.

In mogoče je bilo zgolj zaradi skupnih moči vseh Slovencev."Nihče ni tako majhen, da ne bi mogel doseči česa velikega, skupaj pa lahko dosežemo tudi tisto, kar se zdi nemogoče," je sporočilo društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki so zaslužni, da je mali Kris dobil priložnost, da prebrodi neozdravljivo, redko gensko bolezen – spinalno mišično atrofijo.

Vse štiri prejemnike priznanja povezujejo plemenita, dobrodelna dejanja, s katerimi so ne le povezali Slovenijo, temveč pokazali, kakšno moč imata srčnost in sleherni posameznik. Predsednik Borut Pahor jim je zato podelil priznanje jabolko navdiha in jim na ta način pritrdil, da so spodbuda in vzor države.

Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki so se zavzeli za Krisa in opomnili Slovence, kako smo lahko srčni in povezani ter kakšno moč imamo.

Nadaljni razplet zgodbe je znan. Z Lariso Štoka in drugimi prostovoljci iz društva sta starša lahko vsem povedala Krisovo zgodbo."Ganljivemu klicu na pomoč so se odzvali vsi, ki so čutili, da lahko pomagajo. Prav kmalu so začutili še nekaj: da so del nečesa velikega, večjega od vsakega posebej in močnejšega od Krisove bolezni. Da si delijo in dajejo upanje. Tega vala dobrote in sodelovanja takrat ni moglo nič več ustaviti – novica o vseslovenski dobrodelni akciji je dosegla vse kotičke domovine in se dotaknila vsakega srca," so zapisali s predsedniškega urada.

To preprosto, a mogočno dejanje je zagotovo navdih, saj je Jaka Krebs jasno pokazal, da nihče ne more reči, da je premajhen ali prešibak."Vsak je velik, kolikor je veliko njegovo srce. In vsak je močan, kolikor je močno njegovo upanje. Jaka Krebs pooseblja iskreni odziv vseh dobrih ljudi, ki so bili pripravljeni pomagati Krisu in so vedno pripravljeni pomagati, ko je potrebno," so utemeljili z urada predsednika in dodali, da si bomo zaradi takšnih dobrotnikov še dolgo lahko pripovedovali resnične zgodbe o malih in velikih junakih, ki spreminjajo svet na bolje.

In čakal ni niti Jaka Krebs . "Ni pomislil, da ima šele osem let, ni pomislil, da je tudi sam bolan, poiskal je svojo največjo dragocenost. Da bi pomagal Krisu zbrati denar za zdravilo, mu je podaril hokejsko palico vrhunskega hokejista Anžeta Kopitarja s podpisom in osebnim posvetilom: zdaj jo Kris potrebuje bolj kot jaz,"so zapisali s predsedniškega urada.

Miha Deželak, srčni junak

Radijski voditeljMiha Deželak se je pred leti odločil, da bo pomagal otrokom, ki živijo v revščini ali pa si zaman želijo tisto, kar je za njihove vrstnike povsem običajno. Ni se vprašal, kdo bi moral to storiti, vprašal se je, kaj lahko stori sam, so njegovo zgodbo opisali s predsedniškega urada:"Vedel je, da ima kot človek, ki je v nenehnem javnem stiku z ljudmi, posebno moč, in čutil je, da je z njo povezana tudi odgovornost. S skirojem se je podal z Goričkega v Piran. Pot je začel sam, končal pa jo je v veliki množici, kajti kamorkoli je prišel, so mu ljudje odpirali vrata šol in vrtcev, podjetij in domov, povsod so hoteli pomagati."

"Ko se zaveš, da to počneš zaradi otrok, poletiš," je razmišljal Deželak in pot nadaljeval tudi naslednje leto in nato znova in znova. Edinstvena dobrodelna akcija, ki jo je poimenoval 'Deželak junak', je postala vsakoletna junijska dogodivščina, v kateri sodelujejo znani in manj znani dobrotniki, Miha Deželak pa je v njej središčna točka, ki poganja kolo sočutnosti in solidarnosti. "Letos se je, po dolgem in počez, po Sloveniji odpeljal že petič, tokrat na kvadrociklu. Zbrati mu je uspelo več kot 280 tisoč evrov, kar je največ doslej. V petih letih je prevozil več kot 2700 kilometrov, zbral več kot šeststo tisoč evrov in obdaril več kot dva tisoč otrok. Njegova pot pa gre naprej in naprej,"so zapisali v predsedniškem uradu in strnili, da jeMiha Deželak zares junak.