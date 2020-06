Jabolko navdiha za medicinske sestre, bolničarje in babice

"Ste tisti, ki tvegate, znate, upate in zmorete storiti največ, kar je možno, tudi v izjemnih okoliščinah. Ne ozirajoč se na to, da s tem ogrožate svoje lastno zdravje in blaginjo svojih najbližjih," je dejala.

Tudi predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Monika Ažman , ki je nagrado prevzela, poudarja, da je "priznanje odraz predanosti, strokovnosti in požrtvovalnosti" .

Kot je poudaril predsednik Borut Pahor ob vročitvi priznanja, so izvajalci zdravstvene nege steber zdravstvenega sistema, tako v normalnih kot v izrednih razmerah. "Gre za način življenja, gre za poslanstvo. Na prvem mestu v vaših mislih so vedno bolniki, za kar pogosto tvegate tudi lastno življenje," je dejal Pahor.

Ažmanova je spomnila še, da je prav epidemija razkrila slabe delovne pogoje v zdravstveni negi. Opozorila je predvsem na kadrovsko podhranjenost in odhode zaposlenih v tujino. "Odgovorni v državi, neodvisno od politične usmeritve, so nas do sedaj le poslušali, a nikoli upoštevali. Če kdaj, po tem je zdaj čas, da se stanje uredi," je pozvala.

Ob tem dodaja, da priznanje, ki jim ga je danes vročil predsednik, razumejo tudi kot izkaz osebne podpore. "Da ste tudi vi pomemben glas medicinskih sester in babic, naš glas, ko se bo odločalo o naših potrebah in pravicah," je dodala.

Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji-negovalci in babice so priznanje prejeli v letu, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic. V Sloveniji je po podatkih Zbornice - Zveze 29.421 izvajalcev zdravstvene in babiške nege.

Pahor je sicer 29. marca, v času epidemije koronavirusa, priznanje podelil vsem, ki so v času spopadanja z epidemijo novega koronavirusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo kar se da normalno.

Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije Maske za vse v Trbovljah, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje ter klicnemu centru za informacije o koronavirusu.