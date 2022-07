Jack Ma se je v Sloveniji srečal z Aleksandrom Čeferinom

Kot vemo, v Sloveniji primanjkuje zaščitne opreme za boj proti temu zahrbtnemu virusu. Zato sem poklical mojega dobrega prijatelja Jacka Maja, ki sem mu tudi jaz pomagal v času, ko so imeli oni težave, in sem mu rekel: 'Zdaj imamo pa mi problem in bi te prosil, če lahko ti kako pomagaš Sloveniji'. Še isti dan je šel v akcijo. Kasneje me je poklical in mi rekel, da lahko zadevo spravi do Liega v Belgiji, naprej pa ne ve, kako. Nato sem se povezal z našo vlado, za katero moram reči, da je izredno hitro odreagirala, in kakor sem informiran, naj bi ta oprema že danes prišla v Slovenijo," je pred dvema letoma pomoč kitajskega prijatelja opisal Čeferin.