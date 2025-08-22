Slovenija
V Portorožu tekmujejo jadralske legende
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Komentarji
1
Portorož te dni gosti evropsko prvenstvo v jadranju na sodobnih, lahkih in izjemno hitrih športnih jadrnicah, ki jih že skoraj 20 let proizvaja slovensko podjetje Seascape. 42 ekip iz osmih držav se tako kljub slabemu vremenu zadnjih dni meri na regatnem polju pred Piranom. Čeprav gre za rekreativno oziroma amatersko tekmovanje, pa se na njem merijo tudi jadralske legende.
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.