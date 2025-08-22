Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

V Portorožu tekmujejo jadralske legende

Portorož, 22. 08. 2025 20.09 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Jaka Vran
Komentarji
1

Portorož te dni gosti evropsko prvenstvo v jadranju na sodobnih, lahkih in izjemno hitrih športnih jadrnicah, ki jih že skoraj 20 let proizvaja slovensko podjetje Seascape. 42 ekip iz osmih držav se tako kljub slabemu vremenu zadnjih dni meri na regatnem polju pred Piranom. Čeprav gre za rekreativno oziroma amatersko tekmovanje, pa se na njem merijo tudi jadralske legende.

portorož evropsko prvenstvo jadranje
SORODNI ČLANKI

Svetovna jadralska elita v Portorožu

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DoberZrak
23. 08. 2025 09.19
+1
Na tej regati sodeluje naš predstavnik Ulice Sonca, Cvetja in Lepote g. Robert. Naj mu veter prinese zmago.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189