Jadran je še vedno najpogostejša destinacija Slovencev

Zima je na vrhuncu, a nas lepi sončni dnevi brez snega nič ne spominjajo na zimski čas. Zato mnogi že razmišljajo o poletnem oddihu na morju. Čeprav je do takrat še daleč, bo razmišljanje o dopustu vsaj malo olajšalo čakanje na poletje, hkrati pa poskrbelo tudi za nekaj prihranka.

Že veste, kje boste dopustovali poleti? Med vsemi svetovnimi destinacijami, kamor lahko odpotujte, se je včasih kar težko odločiti za eno. Kljub široki izbiri so bližnji dopustniški kraji še vedno med najbolj priljubljenimi. Slovenci najpogosteje potujejo na Jadran. Če je namen dopusta sprostitev in počitek, je Jadran najboljša izbira. Je blizu in na kar nekaj destinacij je iz kateregakoli dela Slovenije mogoče prispeti že v kratkem času. Hrvaški otoki, ki jih lahko dosežete v nekaj urah, ali pa se za več avanture odpravite kak kilometer južneje, se vedno izkažejo za odlično počitniško destinacijo. Na Jadranu so najbolj priljubljeni hrvaški otoki in tudi Istra, ki je zaradi bližine primerna predvsem za družine. Za otroke zna biti vožnja naporna, dopustovanje v Umagu ali Rovinju pa omogoča hiter skok v morje.

Prej kot boste izbrali, večjo ponudbo boste imeli Poletje je res še daleč in morda se marsikomu zdi prehitro že zdaj razmišljati o tem, kako bodo preživeli letošnje počitnice. A če to vseeno storite, se vam bo zagotovo obrestovalo. Prednost zgodnjih rezervacij je predvsem v večji ponudbi. Zadnji trenutek se pogosto zgodi, da najbolj zaželenih nastanitev ni več na voljo. Prej kot se odločimo, kje bomo preživeli dopust, večja verjetnost je, da bomo lahko izbirali.

Turistična agencija Relax ponuja veliko izbiro destinacij, ki imajo nekaj mesecev pred uradnim začetkom poletja še veliko prostih mest. Če pa se odločite, da svoje počitnice rezervirate do konca januarja, lahko izkoristite do 30 % popust na aranžmaje. Izbirate lahko med kar 280 hoteli in 100 apartmaji v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Črni gori in Albaniji. Zgodnje prijave pa omogočajo tudi, da si potniki zagotovijo prosto mesto na avtobusu. Avtobusni prevoz poskrbi za brezskrbne in ugodne počitnice, ki ga je za 15 hotelov s prijavo v januarju mogoče rezervirati do 40 % ceneje. V Črno goro pa je organiziran letalski prevoz, ki je Relaxovim potnikom, ki potujejo v določene hotele, na voljo za le 99 evrov.

Ste že izbrali svojo destinacijo? Ponudba aranžmajev je pred začetkom sezone izjemno raznolika. Poleg pestre ponudbe je smiselno počitnice rezervirati prej zaradi finančnih prihrankov. Last minute ponudbe niso garantirano najcenejše, saj rezervacije v zadnjem hipu veliko krat le še bolj izpraznijo žepe potnikov. Hkrati pa povzročijo še nepotreben stres. Če boste čakali na last minute ponudbe, v upanju, da bodo te cenejše, se lahko zgodi, da bo nastanitev v želenem terminu že zasedena.

Z rezervacijo v januarju potujete najceneje Največji slovenski organizator počitnic Relax je za vse potnike, ki bodo letošnje poletje dopustovali na Jadranu, pripravil odlično ponudbo. Za rezervacije do konca januarja ponujajo prihranek do kar 30 %. In to je najnižja cena, po kateri lahko odpotujete na dopust. Garantirajo, da povrnejo razliko, če bi se cena kasneje še znižala. Družinam pa so pripravili še posebno ponudbo, v kateri otroci potujejo brezplačno. Tudi večje družine lahko najdejo aranžmaje, ki omogočajo brezplačno letovanje do treh otrok do 14. oziroma 16. leta. Zabavo cele družine na letovanjih zagotovijo Relaxovi klubi z animacijo in Mačkom Reksijem, ki bo poskrbel za otroško zabavo v času šolskih počitnic. Rezervirajte svoje letošnje počitnice še danes brez stroškov sprememb in odpovedi!

