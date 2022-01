Jadran je še vedno »naše morje«

Tadej Belič, vodja produkcije v agenciji Sonček: Pred obdobjem covida je bil januar po prometu naš najbolj uspešen mesec. Slovenci so prepoznali prednost First Minute počitnic . Če je bilo še 10 ali 15 let nazaj »moderno« rezervirati v zadnjem trenutku in tako prihraniti, so ljudje spoznali, da ima takšna rezervacija tudi veliko pomanjkljivosti. Znižane so samo tiste kapacitete, ki ne gredo dobro v prodajo, dobesedno tisto, kar je ostalo. Razen tega je takšna ponudba zelo razpršena – po soba ali dve v vsakem hotelu, zato je po Last Minute akciji težko nastaniti družine ali večje družbe.

Torej bi lahko rekli, da so potniki, ki rezervirajo po First Minute ponudbi, v očeh hotelirja bolj cenjeni?

Tadej Belič: Res je. Lahko bi rekli, da je to njihova idealna stranka – premišljen človek, ki si želi prav določen hotel, konkreten tip sobe, zvesti gost, ki bo že odplačal večino počitnic do poletja in bo zato tudi dober izvenpenzionski potrošnik. Po naših izkušnjah je v hotelih za te ljudi najbolje poskrbljeno. Nenazadnje je treba vedeti, da turistične agencije, ki zakupimo sobe v hotelih, tja že pozimi nakažemo veliko predujmov, kar omogoča hotelirju preživeti mrtve mesece in zagnati hotel. To so zanje res zlate stranke.

Pa vendar – časi so precej nestabilni. Ne ve se, kaj bo čez mesec, dva … Človek je morda januarja še v strahu glede razmer poleti. Skrbi ga glede odpovedi, morda celo glede tega, da bo dolgo čakal na povračilo svojega denarja. Zakaj bi tvegal in rezerviral že januarja?

Tadej Belič: V bistvu je najboljši odgovor na to dejstvo, da smo v preteklih dveh letih že imeli dve »normalni« poletji. Pa vendar razumemo pomisleke ljudi, zato smo organizatorji potovanj v navezi s hotelirji, prevozniki in zavarovalnicami našli potniku prijazne rešitve. Razen garancije cene v Sončku omogočamo vračilo denarja brez navedba vzroka odpovedi do 14 dni pred odhodom. Vse kar morajo za to storiti, je doplačati t. i. Flex tarifo. Gre za znesek 5 € na osebo, kar je res minimalno doplačilo.