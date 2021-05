V Mariboru se lahko pohvalijo, da so s smuke na Pohorju lahko šli naravnost na jadrnico. In to kar na Dravo. Na Mariborskem jezeru je namreč pravi raj za jadranje. Le streljaj od mestnega vrveža jadralci in jadralke uživajo na vodi. Pogoji na Dravi so za jadranje odlični, pravijo. Tudi za otroke, ki jadralske veščine trenirajo na jadrnicah razreda optimist.

icon-expand