Jadranka Rebernik odstopila z mesta odgovorne urednice

Jadranka Rebernik je odstopila s položaja odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija. Razlogov naj ob tem ne bi navedla. Rebernikovo bo kot vršilka dolžnosti nasledila Polona Fijavž.

Rebernik je danes predsedniku uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS) podala nepreklicen odstop z mesta odgovorne urednice informativnega programa prvega programa Televizije Slovenija (TVS), so sporočili z RTVS. Do imenovanja novega odgovornega urednika bo uredništvo informativnega programa kot vršilka dolžnosti vodila Polona Fijavž, sicer dolgoletna novinarka TVS in nekdanja dopisnica iz Berlina.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Bobo

V skladu z zakonom o RTVS odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje uprava na predlog direktorjev, določenih v statutu. Za mesta odgovornih urednikov programov direktorji, določeni v statutu, izvedejo javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik programa, so ob tem pojasnili na RTVS. Rebernik je sicer na čelu informativnega programa nasledila nekdanjo odgovorno urednico Manico Janežič Ambrožič, ki je oktobra 2021 odstopila s tega mesta. Ni se namreč strinjala s krčenjem informativnega programa in prestavitvijo dela sporeda na drugi televizijski program, kar je predvidel predlog programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022. Novinarji informativnega programa TVS so zatem novembra pripravili protest, a je tedanji programski svet javnega zavoda konec novembra kljub temu potrdil PPN. Vodenje informativnega programa na TVS je brez izrekanja novinarjev kot v. d. prevzela Rebernikova. Slednja tudi ob imenovanju s polnim mandatom ni uživala podpore zaposlenih, ob izrekanju jo je podprlo le 21,8 odstotka zaposlenih, ki so oddali svoj glas. Zaposleni v informativnem programu TVS so bili do njenega dela kritični tudi v nadaljevanju njenega mandata.