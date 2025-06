Jadranski udar 2025: sodelovalo bo največ držav doslej

Poveljnik 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Janez Gaube , ki je tudi vodja vaje, je povedal, da bo na letošnji vaji vključno s Slovenijo sodelovalo 31 držav. Vaja je regionalni dogodek, namenjen usposabljanju kontrolorjev združenih ognjev in posadk letalnikov za zračno podporo, pa tudi usposabljanju poveljstva in večanju povezljivosti med različnimi oborožitvenimi sistemi.

Vaja bo potekala na petih lokacijah. To so Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, na katerem bodo letalniki SV in zavezništva zagotavljali ognjeno podporo, ter širše območje letališča Slovenj Gradec, Kočevja in Ribnice, Kamniško Savinjskih Alp in letališča Cerklje ob Krki, kjer bo letalska podpora samo simulirana.

Prvi dnevi vaje bodo namenjeni prihodu udeležencev, vzpostavitvi strukture vodenja in poveljevanja ter pogojev za izvedbo vaje. Na letališču Cerklje ob Krki bodo 14. junija pripravili tudi dan odprtih vrat.

Aktivnosti na terenu, ki so bile predhodno usklajene z lokalnimi skupnostmi, bodo potekale po vnaprej določenem scenariju in bodo za okolico, kolikor bo mogoče, nemoteče, so zagotovili v SV. Pojasnili so, da bo na terenu le manjše število vojakov in vojaških vozil, uporaba manevrskega streliva bo minimalna, udeleženci pa se bodo z vozili premikali po javnih cestah in utrjenih gozdnih poteh.

Kot je povedal častnik, odgovoren za izvedbo vaje, Jernej Ferletič, bo z namenom zmanjšanja hrupa in obremenitve civilnega prebivalstva, letos na vadišču na Počku uporabljen manjši kaliber orožja, ne bo artilerije in tankov. Bo pa na tokratni vaji poleg letal in helikopterjev precej brezpilotnih letal v razponu do treh metrov, ki se izstrelijo na roko ali s katapultom.