Jahto podjetnika Ročnika, ki je nasedla na Krku, dvignili in odpeljali

Kot smo že poročali, je jahta Tomy, blizu marine Punat na otoku Krk nasedla po celotni dolžini. Na 11,6 metrov dolgem plovilu je bilo šest ljudi, vsi slovenski državljani, med njimi tudi lastnik. Ta pa naj bi bil Tomaž Ročnik , sicer pravnomočno obsojeni podjetnik. Slovence so morali rešiti s kopnega, saj je bil položaj z morske strani zaradi plitvine in ostre podvodne skale nedostopen.

Slovenija sicer od obsojenega Ročnika, prek sodišča zahteva več milijonov evrov, poroča Necenzurirano. Na Krku naj bi namreč mel tudi vilo, le nekaj sto metrov od plaže. Sodišče je Ročnika obsodilo na zaporno kazen v primeru propadlega celjskega podjetja Klasje in zaradi zlorabe položaja v družbah Toming Consulting in Millcom Skupina. Ročnik je obladoval tudi mrežo gradbenih podjetij, pekarn in nepremičninskih družb, po bankrotu Probanke leta 2013, pa je več njegovih podjetij končalo v stečaju, je še poročalo Necenzurirano.