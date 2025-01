Sum goljufije na kokošji farmi: jajca označevali z žigom drugega izvajalca

Uprava za varno hrano je zaradi prekrškov in suma goljufije na tožilstvo vložila naznanilo zoper kmetijo Kaučič iz Gornjih Ivanjcev. Ta je pod inšpekcijskim nadzorom vse od objave posnetkov nehigieničnih razmer reje kokoši nesnic, inšpekcija pa je po zadnjih informacijah pregledala tudi obrat za proizvodnjo jajčnih testenin in pakirni center za jajca. Ugotovila je, da so jajca označevali z žigom drugega izvajalca ter tako potrošnike zavajali, da so iz ekološke reje. Globe zaradi zavajanja potrošnikov pri označevanju jajc še niso izdali, za nepravilnosti pri reji kokoši nesnic pa so jih oglobili z dobrimi 2200 evri.