Jajca na slovenskih trgovskih policah po okusu brez napak, razlike v maščobah

V slovenskih trgovinah prevladujejo jajca talne oziroma hlevske reje, sledita prosta in ekološka reja, so ugotovili na ZPS. V laboratorij so poslali 24 pakiranj različnih trgovskih in blagovnih znamk, od tega 11 pakiranj talne oziroma hlevske, sedem proste in šest ekološke reje. Preverili so, koliko suhe snovi in maščobe vsebujejo, posebno pozornost pa so namenili vsebnosti v naši prehrani zaželenih esencialnih maščobnih kislin omega 3, ki ugodno delujejo na naše zdravje, predvsem na srce in ožilje.

Jajca so preverili tudi šolani preizkuševalci. Prav vsa jajca na testu so senzorični preizkus opravila z odliko, saj preizkuševalci niso zaznali nobenih napak. So se pa razlikovala v kemijskih in fizikalnih parametrih ter v označbah. Pri prvih dveh parametrih so jajca prejela nižje ocene zaradi nižje vsebnosti omega 3, pri fizikalnih prametrih pa so zaznali nekaj pomanjkljivosti – razpoke na lupini nekaterih jajc in premikajoč se zračni mehurček. Oboje pa je znak kakovosti jajc, so pojasnili na SPS.