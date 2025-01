Jajca kupovali javni zavodi: 'Bila sem šokirana, ko sem gledala posnetke'

Takoj zjutraj sem preverila, od katerega dobavitelja dobivamo jajca, pravi ravnateljica osnovne šole Savsko naselje. "Zase lahko rečem, da sem bila šokirana, ko sem gledala posnetke," pravi Verica Šenica Pavletič.

Jajc iz baterijske reje nimajo. "Naši so zelo vestni pri tem, veliko gledamo na kvaliteto, maksimalno. V dokaz imam tukaj dobavnico, imamo talno rejo," razlaga.

"Včasih tudi kaj zavržemo, ampak do zdaj nismo imeli nekih problemov," pove glavni kuhar o kvaliteti hrane, ki jo dobijo od dobaviteljev.

"Hrana za otroke mora biti najkvalitetnejša, kakor tudi za druga področja, tisto, kar je najboljše, moramo dati otrokom, tako da tukaj ni heca," še dodaja ravnateljica.

Tudi nekdanja direktorica inšpekcije za varno hrano Andreja Bizjak opozarja, da so razmere na kmetiji nesprejemljive in pomenijo tveganje za zdravje. "V resnici dokler tega ne vidiš, si sploh ne moreš zamisliti, da se to resnično dogaja," pravi.

Ob tem poudarja: "Pravila so, da mora rejec vsak dan preveriti živali, odstraniti trupla, popraviti kletke in zmanjšati število gostote, če vidi, da so pregosto naseljena."

V domu starejših občanov v Šiški jajc baterijske reje nimajo. Sproti preverjajo kvaliteto, vonj in videz, pravi direktor Simon Strgar. "Ali dobimo tisto, kar naročimo, moramo iti žal na zaupanje, tako od državnih institucij kot dobavitelja," razlaga.