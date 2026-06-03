Jaka kmalu potuje v ZDA, zbrali so 2,5 milijona evrov

Zbrati toliko denarja je bilo po besedah Robija Škofa zahtevno, še posebej, ker so se pojavljale številne ovire. "Vmes je bilo lani zdravilo za dva meseca in pol tudi umaknjeno, zaradi česar smo morali zbiranje prekiniti in ga nato znova zagnati," je dejal. Kljub temu pa jim je po zaslugi številnih posameznikov, društev, medijev in drugih uspelo, je povedal.

Čez dobra dva tedna bo celotna družina odpotovala v ZDA, kjer bo Jaka 23. junija v bolnišnici v Orlandu na Floridi po infuziji prejel zdravilo. Oče in Jakov brat se bosta po treh tednih vrnila domov, Jaka in njegova mama pa bosta čez lužo ostala od treh do šest mesecev. "Predvsem za primer, da bi se pojavili kakšni stranski učinki," je povedal Škof.

Jaka boleha za Duchennovo mišično distrofijo, zaradi katere ne more početi stvari, ki so drugim otrokom samoumevne, kot so denimo sprehod, tek ali hoja po stopnicah. Stanje se mu po navedbah očeta hitro poslabšuje, saj pomanjkanje proteina distrofina, ki je posledica redke genetske bolezni, vodi v odmiranje mišic.