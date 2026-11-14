Jako so 'obsodili' na invalidski voziček. Dokazal jim je nasprotno

"V maternici sem imel zlome reber in obeh stegnenic. Tudi med rojstvom sem imel zlomljeni obe stegnenici." Tako svojo zgodbo z Osteogenesis imperfecta, prirojeno boleznijo krhkih kosti, začne danes 24-letni Jaka Juvan. "Nekoč sem zaradi zlomljene stegnenice ležal v bolnišnici v mavčnih hlačah, povsem imobiliziran. In nato se mi je med spanjem zlomila stegnenica," svojo diagnozo še dodatno ponazori sogovornik.

Večino življenja preživel po bolnišnicah

Ker je bilo zlomov tako veliko, so jih prenehali šteti. Večino otroštva je preživel po bolnišnicah. Čeprav je oboževal šport, želel je postati profesionalni tenisač, mu zdravje tega ni dopuščalo. Bolezen krhkih kosti je redka genetska bolezen, pri kateri se kosti lahko zlomijo že ob majhnih obremenitvah ali poškodbah. Je posledica motnje v tvorbi kolagena tipa I, ki je pomemben za trdnost in strukturo kosti ter drugih vezivnih tkiv.

Jaka Juvan FOTO: POP TV

Jaka se še danes spominja svojega najbolj bizarnega zloma: "Mama mi je, ko sem sedel na vozičku, pomagala sleči majico in se po nesreči malo naslonila na mojo roko. Zaradi tega se je zlomila. Ne meni ne mami ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. Ne vem, kdo se je bolj jokal."

'Povsem sem obupal'

Ko so mu zdravniki pri 14 letih rekli, da je njegova prihodnost invalidski voziček in da nikoli ne bo več hodil, mu je to zlomilo srce. "Nisem mogel sprejeti tega. Povsem sem obupal. Takrat sem imel okoli 60 kilogramov, visok sem bil približno 145 cm," pove. Potem pa mu je pod roke prišla biografija tenisača Rafaela Nadala, ki ga je motivirala, da lahko tudi njemu uspe. "Ko sem jo prebral ... Če so se njegovi zdravniki zmotili, potem so se lahko tudi moji. Dejansko imam upanje. To me je motiviralo."

Jaka Juvan FOTO: POP TV