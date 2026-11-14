Jako so 'obsodili' na invalidski voziček. Dokazal jim je nasprotno

"V maternici sem imel zlome reber in obeh stegnenic. Tudi med rojstvom sem imel zlomljeni obe stegnenici." Tako svojo zgodbo z Osteogenesis imperfecta, prirojeno boleznijo krhkih kosti, začne danes 24-letni Jaka Juvan. "Nekoč sem zaradi zlomljene stegnenice ležal v bolnišnici v mavčnih hlačah, povsem imobiliziran. In nato se mi je med spanjem zlomila stegnenica," svojo diagnozo še dodatno ponazori sogovornik.
Večino življenja preživel po bolnišnicah
Ker je bilo zlomov tako veliko, so jih prenehali šteti. Večino otroštva je preživel po bolnišnicah. Čeprav je oboževal šport, želel je postati profesionalni tenisač, mu zdravje tega ni dopuščalo.
Bolezen krhkih kosti je redka genetska bolezen, pri kateri se kosti lahko zlomijo že ob majhnih obremenitvah ali poškodbah. Je posledica motnje v tvorbi kolagena tipa I, ki je pomemben za trdnost in strukturo kosti ter drugih vezivnih tkiv.
Jaka se še danes spominja svojega najbolj bizarnega zloma: "Mama mi je, ko sem sedel na vozičku, pomagala sleči majico in se po nesreči malo naslonila na mojo roko. Zaradi tega se je zlomila. Ne meni ne mami ni bilo jasno, kaj se je zgodilo. Ne vem, kdo se je bolj jokal."
'Povsem sem obupal'
Ko so mu zdravniki pri 14 letih rekli, da je njegova prihodnost invalidski voziček in da nikoli ne bo več hodil, mu je to zlomilo srce. "Nisem mogel sprejeti tega. Povsem sem obupal. Takrat sem imel okoli 60 kilogramov, visok sem bil približno 145 cm," pove.
Potem pa mu je pod roke prišla biografija tenisača Rafaela Nadala, ki ga je motivirala, da lahko tudi njemu uspe. "Ko sem jo prebral ... Če so se njegovi zdravniki zmotili, potem so se lahko tudi moji. Dejansko imam upanje. To me je motiviralo."
In začel je trenirati, dan za dnem. Na svojem telesu je začel opažati, da so se mu okrepile mišice, in kmalu je prišel do tega, ko je lahko vstal iz vozička in spet začel hoditi. "Takrat sem začel trenirati na gimnastičnih krogih, zgradil sem svojo najboljšo postavo v življenju. Takrat sem se odločil, da bom poskusil borilne veščine. Preko spletnih tečajev sem se učil kung fuja," pravi.
Jaka je svojo zgodbo prelil tudi v knjigo "Odpisani zmagovalec". Že šest let ni imel nobenega zloma, s svojo pozitivo in neverjetno vztrajnostjo pa ljudem dokazuje, da je mogoče vse. "Ker ne glede na tvojo situacijo ti lahko uspe. Lahko dosežeš svoje sanje, le obupati ne smeš. Verjeti moraš vase, to podkrepiti z dejanji in uspelo ti bo. Pozitiva."
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