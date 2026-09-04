Jakob Omrzel spisal zgodovino, domači pa niso skrivali navdušenja

S prepričljivo zmago in skoraj dvema minutama prednosti je Jakob Omrzel postal najmlajši etapni zmagovalec na dirkah Grand Toura v zadnjih 45 letih. Njegovega zgodovinskega uspeha se verjetno nihče ni razveselil bolj kot njegov oče. "Veselje, objemanje z ženo, ker sva bila tukaj sama. Kričanje, hodil sem tukaj okoli, nervozen sem bil. Ampak super no," je povedal njegov oče Uroš.

Družina Omrzel je na uspehe svojih dveh sinov izjemno ponosna, poudarja Uroš. Jakob ima namreč starejšega brata Aljaža, ki ga je tudi navdušil za kolesarstvo. Njuni pokali in trofeje vedno najdejo svoje mesto, prav tako so skrbno shranjeni vsi dresi in medalje.

Navdušenja nad nepričakovano zmago nista mogla skriti niti Jakobova soseda, ki ga poznata že od malih nog. "Bravo, Jakob. Res je enkraten fant. To je nekaj neverjetnega, res. Ko sem bil v vojni za Slovenijo, isti občutki so bili. Zdaj pa dosegajo mladi na športnem področju, kar je nekaj enkratnega. In to podpiramo," sta povedala Andreja in Dušan Plut.

Veselje pa se ne konča le pri domačih in sosedih. Na svojega novega kolesarskega asa so še kako ponosni tudi Novomeščani.

In kot poudarjajo njegovi najbližji, se Jakobova kolesarska pot šele začenja.