Slovenija

Jakova starša: Zakaj je država sploh ustanovila sklad za redke bolezni?

Ljubljana, 10. 05. 2026 20.25 pred 41 minutami 2 min branja 18

Avtor:
Manca Turk
Jaka

Po tem, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jake, ki ima Duchennovo mišično distrofijo, se starša sprašujeta, zakaj je država sploh ustanovila sklad za redke bolezni. Žalostno je, da moramo Jako postavljati v izložbo in prositi po Sloveniji, opozarjata. Do cilja družini zdaj manjka še okoli pol milijona evrov, ki ga morajo zbrati do konca meseca. Brez zdravljenja bo Jaka dočakal le zgodnja 20. leta. Z SMS-om JAKA5 ali JAKA10 na 1919 lahko pomagate tudi vi.

Medtem ko večina Jakovih vrstnikov že pogleduje proti koncu šolskega leta in se veseli počitnic, ima devetletnik z Duchennovo mišično distrofijo popolnoma drugačne sanje.

Poleti ne gre na počitnice, ker bodo šli v Ameriko, pravi: "Najprej me bodo še enkrat testirali, če lahko dobim zdravilo, potem pa mi bodo preko infuzije dali zdravilo v žile."

In če je družina upala, da bo 2,5 milijona vredno zdravljenje država vendarle krila z denarjem iz sklada za redke bolezni, je ZZZS minuli teden sporočil svojo odločitev – financiranje zdravljenja je zavrnil kot neutemeljeno.

"Saj mi bi ta sredstva, ki smo jih zbrali za Jako, dali nazaj v sklad, da jih porabijo drugi otroci. Ampak glede na to, da pač delajo tako, da teh sredstev ne bo mogel noben otrok dobiti ... Žalostno," pravi Jakov oče Robert Škof, ki je izjemno razočaran nad odločbo.

Da z genskim zdravilom Elevidis ne zdravijo nikjer v EU, je zapisal konzilij, z zdravljenjem v tujini pa da ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve nadaljnjega slabšanja Jakovega zdravstvenega stanja.

"V Ameriki so rezultati po treh letih. Zdravniki pravijo, da ni res, da ni rezultatov. Pokažejo naj nam, kam gledajo oni, da bomo še videli te njihove rezultate," je še dejal Jakov oče.

Za Jako so do zdaj zbrali dobra dva milijona, preostalih 500 tisočakov morajo pridobiti do konca meseca. Če ne, ne ovinkari oče, Jake, ko bo dopolnil med 20 in 25 let, ne bo več med nami.

Za Jako bodo zbrali sredstva, pravi, a se sprašuje, kaj bo pa z otroki za njim in starši, ki bodo šli po njihovi poti. Omenja težke trenutke, ko morajo starši otroka izpostavljati, kot bi bil v izložbi, in prositi Slovenijo za pomoč. "Res jih ne razumem, zakaj ne pomagajo otrokom," je razočaran.

Zato Jaka znova poziva: "Lahko pošljete sms JAKA5 ali JAKA10 na 1919. Hvala, ker pomagate."

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PEACEMAKER
10. 05. 2026 21.08
Slovenija je totalna greznica na vseh področjih...ponavljam kdor je pameten je iz tu že pobegnil.
windskiper
10. 05. 2026 21.04
Če to zdravilo na testih ni dalo rezultatov, je normalno da se ne vrže denarja proč, naj mu pa potem omogočijo zdravljenje z evropsko varianto, ki je potrjena...bi pa omejil ta plačila glede na starost mamic ob rojstvu otroka...vse bi se do 40 leta gonile naokol, potem pa hiter enga ujet da jo nafila, po možnosti dobro situiranega 60letnika...potem se pa čudijo, da se rodijo revčki oz degeneriranci, za katere moramo vsi plačevat...imejte mladi otroke pa bo veliko manj tega....no zdaj pa pluvajte
Veščec
10. 05. 2026 21.00
zdej sm nakazou 10€.to ni,ne prvič in ne zadnjič.za vse"neumnosti"majo,za otroke pa nč.marsikej bi še napisou,pa se bom rajš vzdržou,pa to
Kardinal v Kristusu
10. 05. 2026 21.10
hvala
Vakalunga
10. 05. 2026 20.58
Zakaj sklad, davki za dolgotrajno oskrbo, ja za TUJCE, Migrante, Kosovarje, Ukrajinske rakete in milijone, za Bosanski vodovod in Palestinske milijone..)) Tanjo Fajon največjega Turista SLO države povprašajte ONA vse ve o tem..je redna gostja v jedrnih državah Evrope Etiopiji kjer je 60 % nepismenih ostai so pa pastirji..
an2000
10. 05. 2026 20.52
Sramota v kakšnem skrpucalu od države živimo... Važno da je denar za rakete in bombe v Ukrajini, spremembe spola, migrante in zgrešene projekte ala TEŠ6, za enega otroka pa moramo od svoje revščine darovati vsi,ki v srcu dobro mislimo...Slovenija je padla na izpitu socialne in pravne države! Darovano in Jaka drži se! Držimo pesti zate!
Defragment
10. 05. 2026 20.50
Koliko je že stala Litijska, pa Računalniki, pa vodovod v Veliki Kladuši, pa miljavžent nekih marginalnih NVO-jev? A ve kdo?
Dunce
10. 05. 2026 21.02
Pa plača za Musarja, ki je bojda ne potrebuje, socialne podpore, pomoči, odvetniki za nedotakljive kriminalce, tatove, požigalce, nadstandard za zapornike, psihologi
Dunce
10. 05. 2026 21.03
...
supergigi
10. 05. 2026 20.44
Darovano. Naj mali Jaka ozdravi čimprej.
ptuj.si
10. 05. 2026 20.41
To je 18x sprememba spola, ki pa jo plača zzzs.
BBcc
10. 05. 2026 20.46
Zdravniki fidez SDS so res ogabni ja. Imaš prav.👍
BBcc
10. 05. 2026 20.38
Donirajte prosim.
BBcc
10. 05. 2026 20.33
Zdravniki fidez SDS res ste ogabni na ZZZS.
ptuj.si
10. 05. 2026 20.40
F.ukje.n si.
BBcc
10. 05. 2026 20.46
Ti še bolj.👍
