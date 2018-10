Jamarji iz Skalarjevega brezna prvič v zgodovini v živo prenašali dogajanje

Jamarska reševalna služba Slovenije je v preteklih dneh uspešno izvedla mednarodno reševalno vajo v breznu Skalar na Kaninu.

Več kot 100 reševalcev iz Bolgarije, Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije in Slovenije je med 26. in 30. septembrom sodelovalo v najzahtevnejši reševalni vaji v jamarstvu v Sloveniji do zdaj.

"Določili smo dva imitatorja poškodovanca, ki smo ju – kot da gre dejansko za pravo nesrečo – iz globine 900 metrov varno izvlekli na površje. Za izvlek nosil smo potrebovali 27 ur, saj je jama zelo globoka, vmes je tudi nekaj ožjih delov. Predvsem pa je bilo treba celotno jamo opremiti in narediti primerne manevre za varen izvlek nosil," je pojasnila jamarska reševalka Mateja Mazgan.

In ne samo to, da jim je uspelo. Prvič v celotno zgodovini jamarskega reševanja so v živo predvajali dogajanje iz jame. "Prek kabla smo v jamo napeljali Wi-Fi in dogajanje posneli s kamero. V živo smo se javljali direktno v štab, kjer so na videoposnetku spremljali potek vaje. To ni bilo izvedeno še nikjer na svetu," je še dodala.