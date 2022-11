Jamarji na Kaninu reševali ujete, a le za vajo

Člani Jamarske reševalne službe so pred začetkom smučarske sezone preverjali svojo usposobljenost. 45 se jih je zbralo na Kaninu, kjer so izvedli vajo reševanja ujetih iz žičniških naprav.

Prizadevajo si, da bi bila vaja čim bolj podobna dejanski nesreči. Eden od njih je zato zaigral ujetega, drugi pa so ga reševali. S pomočjo teleskopskega droga ali priprave za izmet vrvi so na jeklenico namestili vrv, po kateri se je v kabino žičnice povzpel reševalec. Ta je pri kabini uredil manevre, nato pa ujetega namestil v reševalno ruto in ga ob pomoči ostalih reševalcev z vrvno tehniko spustil na varno.

Kot so sporočili jamarski reševalci, so postopek ponovili prav vsi ter s tem dokazali, da bodo v primeru tovrstnih nesreč ustrezno izvedli reševanje.

Poleg Jamarske reševalne službe tovrstna reševanja izvajajo tudi žičničarji, Gorska reševalna služba ter gasilska društva, ki morajo nemalokrat tesno sodelovati. Če pride do nesreče, se najprej aktivira bližnje reševalne službe ter po potrebi tudi vse ostale.

Tovrstnih nesreč v Sloveniji ni veliko. Ko pa se zgodijo, se pogosto povezane s slabimi vremenskimi pogoji, zaradi česar je reševanje še toliko težje.