Jamarji na Pokljuki rešili psa, ki je padel v osem metrov globoko brezno

Za člani Jamarske zveze Slovenije je zanimiv dan. Kot so nam sporočili, so posredovali na Pokljuki, kjer so iz brezna, globokega približno osem metrov, izvlekli psa, ki je nesrečno padel vanj.

"Le pol ure po prejetem obvestilu smo trije reševalci že hiteli na Pokljuko. Devetletni nemški ovčar, težek okoli 25 kilogramov, je med pregledom gozda lastniku nenadoma izginil iz GPS signala. Ko je šel lastnik po pasji GPS sledi, ga je ta pripeljala do manjšega vhoda v brezno. Psa je videl in videti je bilo, da ni poškodovan," opisuje Walter Zakrajšek.

Ob prihodu so jamarski reševalci preko vhoda postavili trinožec, Zakrajšek pa se je spustil do psa. "Pustil sem, da me v miru povoha. S seboj sem imel odlično nagrado (pes je bil zelo navdušen). Počasi sem ga pregledal in namestil v reševalni pas za male živali. Medtem je bilo tudi zunaj vse pripravljeno za izvlek psa."