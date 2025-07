Jana Ujčič: Dopisniki so pomembni, saj Slovenija ni le Ljubljana

Osrednjo informativno oddajo sestavljajo tudi dopisniki, ki skrbijo za lokalne zgodbe svojega okoliša. Ena takšnih je tudi simpatična Jana Ujčič, ki pokriva štajerski del Slovenije in skrbi za poročanje od tam. Jana pravi, da jo delo razveseljuje že več let in da je pri dopisnikih najbolj pomembno, da jim lokalni ljudje zaupajo, saj lahko le tako pridejo do zgodb. Poudarja, da so dopisniki velik del informativne oddaje, saj Slovenija ni le Ljubljana, je veliko več.

Kako poteka delo dopisnika?

Delo dopisnika je zelo dinamično, potrebno je dobro poznavanje terena in biti v stiku z ljudmi. Kajti njihove zgodbe so tiste, o katerih poročamo dopisniki, veliko pa je tudi (nepredvidljivih) dogodkov, žal včasih tudi zelo žalostnih. Dopisnik dnevno komunicira z uredništvom v Ljubljani, pri čemer delovnik ni od 9 do 5, pač pa je delo in s tem tudi delovni čas, razgiban.

Jana Ujčič FOTO: POP TV icon-expand

Kaj je vprašanje, ki ti ga znanci/prijatelji/družina največkrat zastavijo glede tvoje službe?

Kdaj imam kaj časa za druženje. Predvsem pa jih zanima, kako poteka samo delo, da najprej posnamemo na terenu izjave in kadre, nato pa še sledi drugi del, to je pisanje in video montaža prispevka. In pa to da npr. iz 30 minut posnetkov narediš dvominutni prispevek.

Kot lokalec' moraš poznati vse zgodbe, ki se dogajajo okoli tebe. Kako pridejo določene informacije do tebe?

Najpomembneje se mi zdi, da je novinar v stiku z okoljem in ljudmi, da torej ve kaj se dogaja, kaj denimo pesti ljudi, kakšna je situacija in tako dalje. Predvsem pa je pomembno, da ti ljudje zaupajo in ti tudi povedo informacije oz. se obrnejo nate.

Jana Ujčič FOTO: POP TV icon-expand

Se ti zdi, da je lažje biti dopisnik ali novinar iz uredništva?

Ne bi delala razlik. Vsak novinar, ki ceni novinarsko poslanstvo, se bo potrudil, da vsakič znova naredi dober prispevek in poda informacije profesionalno in etično. Pri delu dopisnika pa je tako, da mora hitro odreagirati, veliko je terenskega dela - tudi razdalj, ki jih prevozimo.

Katere so tvoje najljubše teme za pokrivanje?

Najraje delam teme, s katerimi naredimo kaj dobrega, npr. pomagamo rešiti težavo ali opozorimo nanjo in pa teme, ki gledalcem dajo nekaj pozitivnega.

Kaj je največja prednost in kaj največji izziv poročanja iz vaše regije?

Največji izziv je vožnja po terenu, sploh kadar poročamo (na žalost) o vremenskih ujmah, prednosti pa je veliko, tudi ljudje in kraji, ki jih spoznamo.

Katere lokalne zgodbe so vas najbolj presenetile ali vam ostale v spominu?

Veliko se je v teh letih nabralo zgodb, težko bi katero izpostavila, velikokrat te ganejo, se te dotaknejo, včasih se zgodi, da te tudi pretresejo. Tako kot je življenje, polno dobrega in žal tudi slabega.

Kako pomembno se vam zdi, da imajo regije svoje dopisnike?