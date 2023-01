Ste že slišali roman To noč sem jo videl? To vprašanje res ni napaka, slavni roman Draga Jančarja boste zdaj prav zares lahko poslušali, saj je zaživel tudi kot zvočna knjiga, za to so poskrbeli na radiu Slovenija. Ljubitelji literature po vsem svetu v zvočnih knjigah uživajo že desetletja, pri nas pa se ta žanr šele prijema.